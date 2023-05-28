Спорт

39 минут назад

«Коля-Домкрат» в честь Дня пограничника побил мировой рекорд

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#Николай Грачёв #День пограничника #мировой рекорд
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«Коля-Домкрат» в честь Дня пограничника побил мировой рекорд

Рекорд не будет засчитан официально, сам уникум говорит, что хотел таким образом выразить уважение к службе охраны границы.

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Необычный подарок сделал всем «зёлёным фуражкам» в честь Дня пограничника известный липецкий силач Николая Грачёв. В качестве поздравления он прямо во дворе своего дома неофициально побил рекорд по гиревому спорту, записал видео и посвятил его военным.

Хорошо быть уникумом в своём деле, как трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса» Грачёв. Спортивная форма позволяет ему и в 67 лет стабильно выдавать мировые рекорды на соревнованиях и при этом парочка подъемов всегда есть «про запас».

Официально сегодняшний рекорд засчитан не будет, так как улучшать их можно только на соревнованиях под присмотром судей, имеющих высокую квалификацию.

Грачёв рассказал GOROD48, что сделал это ради уважения к пограничникам: атлет, чей собственный вес всего 50 кг, поднял 24-килограммовую гирю в течение 2-х минут 36 раз, что выше мирового рекорда среди ветеранов в категории до 52 кг на 1 подъем.

Сам Николай Грачёв, которого за удивительную силу прозвали «Колей-Домкратом», в своё время служил в ракетных войсках.

- Границу охраняли мой брат и мой сын, - говорит силач, - Поэтому погранвойска для меня всё равно близки.

Николай Грачёв – многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований по гиревому спорту, тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. Победитель первенств мира, Европы и Евразии. На данный момент у него 493 официально зарегистрированных рекордов мира в силовых видах спорта. Продолжает выступать среди ветеранов.

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#Николай Грачёв #День пограничника #мировой рекорд
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Комментарии (1)

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Алес

14 минут назад
Молодец дядька,в такие годы это вам ни это
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