Общество
42 минуты назад
В Липецке спасли троих утопающих и одну женщину — в Грязях
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В числе спасённых на воде — 15-летний подросток.
В минувшую пятницу в Липецке спасли троих утопающих. По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, 28 июля около 16:00 в районе пляжа ЛТЗ 51-летнему мужчине во время плавания в реке Воронеж свело ногу, ему на помощь пришли спасатели. Мужчину достали из воды, медицинская помощь ему не понадобилась.
На пляже НЛМК в тот же день 30-летний подвыпивший мужчина не рассчитал свои силы, заплыл за буйки, и на расстоянии более 100 метров от берега начал звать на помощь. Мужчину подобрал спасательный катер, а позже 30-летнего липчанина на согрели на посту одеялом и горячим чаем.
Вечером 28 июля на центральном пляже спасатели достали из воды 15-летнего подростка, который уплыл на расстояние 300-400 метров и стал звать на помощь. Медицинская помощь парню после спасения не понадобилась.
В минувшее воскресенье, 30 июля на пляже города Грязи 45-летняя женщина гуляла вдоль реки, ей стало плохо, она упала в воду и начала тонуть. На помощь подоспели сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №2, которые дежурят на пляже в Грязях. В спасательном пункте медик привела женщину в чувство, померила давление, после чего она отправилась домой.
Также спасатели на выходных несколько раз выезжали на ДТП и выручали застрявших в луже грибников.
На трассе Орел-Тамбов не далеко от поворота на село Желтые Пески в пятницу столкнулись три легковых автомобиля. Еще до приезда спасателей и скорой помощи девушку из «Фольксвагена» знакомые самостоятельно отвезли в областную больницу. Водитель автомобиля «Омода» не пострадал. А вот автомобиль «Тойота» с двумя пассажирами улетел в кювет и перевернулся. Отец и сын получили серьезные травмы и переломы. Сотрудники пожарной части №40 стабилизировали неустойчивое положение машины, отключили электропитание, чтобы избежать возгорания и помогли извлечь пострадавших из салона. У одного из мужчин было подозрение на травму шейного позвонка, поэтому до приезда неотложки специалисты пожарно-спасательной службы зафиксировали его положение.
В субботу на трассе Липецк-Данков недалеко от села Куймань водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль перевернулся. Сотрудники пожарной части № 35 помогли медикам погрузить в карету скорой помощи пострадавшую пассажирку. Также потребовалось обесточить авариный автомобиль, чтобы избежать возможного возгорания.
А на лесной дороге недалеко от оздоровительного центра «Спартак» в селе Большой Хомутец в луже застрял автомобиль «Хонда». За помощью обратились две женщины – грибника, которые оказались в безвыходном положении: салон автомобиля уже начало заливать водой. Выбраться из лужи при помощи троса любительницам тихой охоты помог «ЗИЛ» пожарной части №39.
На пляже НЛМК в тот же день 30-летний подвыпивший мужчина не рассчитал свои силы, заплыл за буйки, и на расстоянии более 100 метров от берега начал звать на помощь. Мужчину подобрал спасательный катер, а позже 30-летнего липчанина на согрели на посту одеялом и горячим чаем.
Вечером 28 июля на центральном пляже спасатели достали из воды 15-летнего подростка, который уплыл на расстояние 300-400 метров и стал звать на помощь. Медицинская помощь парню после спасения не понадобилась.
В минувшее воскресенье, 30 июля на пляже города Грязи 45-летняя женщина гуляла вдоль реки, ей стало плохо, она упала в воду и начала тонуть. На помощь подоспели сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №2, которые дежурят на пляже в Грязях. В спасательном пункте медик привела женщину в чувство, померила давление, после чего она отправилась домой.
Также спасатели на выходных несколько раз выезжали на ДТП и выручали застрявших в луже грибников.
На трассе Орел-Тамбов не далеко от поворота на село Желтые Пески в пятницу столкнулись три легковых автомобиля. Еще до приезда спасателей и скорой помощи девушку из «Фольксвагена» знакомые самостоятельно отвезли в областную больницу. Водитель автомобиля «Омода» не пострадал. А вот автомобиль «Тойота» с двумя пассажирами улетел в кювет и перевернулся. Отец и сын получили серьезные травмы и переломы. Сотрудники пожарной части №40 стабилизировали неустойчивое положение машины, отключили электропитание, чтобы избежать возгорания и помогли извлечь пострадавших из салона. У одного из мужчин было подозрение на травму шейного позвонка, поэтому до приезда неотложки специалисты пожарно-спасательной службы зафиксировали его положение.
В субботу на трассе Липецк-Данков недалеко от села Куймань водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль перевернулся. Сотрудники пожарной части № 35 помогли медикам погрузить в карету скорой помощи пострадавшую пассажирку. Также потребовалось обесточить авариный автомобиль, чтобы избежать возможного возгорания.
А на лесной дороге недалеко от оздоровительного центра «Спартак» в селе Большой Хомутец в луже застрял автомобиль «Хонда». За помощью обратились две женщины – грибника, которые оказались в безвыходном положении: салон автомобиля уже начало заливать водой. Выбраться из лужи при помощи троса любительницам тихой охоты помог «ЗИЛ» пожарной части №39.
238