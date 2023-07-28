57 минут назад
«Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка»
По прогнозу синоптиков, в Липецке выпадет до 26 мм осадков — такой ливень позавчера затопил московские улицы до боковых зеркал легковых автомобилей.
— Синоптики говорят, что в Липецке выпадет 26 миллиметров осадков. Это — треть обычной июльской нормы. И это реально много. Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка. В этом месяце мы уже получали за сутки 10 миллиметров осадков и видели, к чему это приводит. То количество осадков, которое по прогнозу выпадет на город, такое же, какое вчера затопило Москву, где вода поднялась до боковых зеркал легковых машин, — сказал Николай Дергунов.
Когда стали считать технику, находящуюся в гараже МБУ «Управление благоустройства Липецка», выяснилось, что у коммунального предприятия в наличие всего две ассенизаторские машины. Опыт нынешнего дождливого лета показал, что этого мало. Поэтому МБУ привлечет по контракту к откачке воды еще три АС-машины сторонних организаций. Скорее всего, будет мало и этой техники. Поэтому ассенизаторские машины мэрия попросит и у компании «РВК-Липецк». Директору МБУ Дмитрию Пушилину был дан совет срочно найти и другие организации, у которых можно взять технику в аренду.
Представитель «Липецкэнерго» сообщил, что филиал «Россетей» приведен в полную готовность. «Все плановые работы свернуты. Все бригады и техника возвращаются на базу».
Синоптики, кстати, прогнозируют и сильный ветер. Поэтому в готовность №1 приведены бригады МУП «Зеленхоз», которым поставлена задача сразу же после получения информации о поваленных деревьях убирать их с дорог и линий электропередач. В департаменте развития территорий сообщили, что все выходные сотрудники управ будут на связи с населением и с оперативными службами городской администрации. При необходимости откроют шлюзы Комсомольского пруда, по которым излишек воды по каналу уйдет в реку Воронеж.
— Прошу мобилизовать все свои силы. Прошу быть на связи с нами. Прошу помогать друг другу, — обратился к присутствующим вице-мэр.
Центром координации усилий в борьбе со стихией станет городское управление ГО и ЧС.
— Будем надеяться на лучшее, но готовимся к худшему, — этими словами Николай Дергунов закрыл совещание.
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