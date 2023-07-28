Общество

57 минут назад

«Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка»

15 1990
#циклон
1
«Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка»

По прогнозу синоптиков, в Липецке выпадет до 26 мм осадков — такой ливень позавчера затопил московские улицы до боковых зеркал легковых автомобилей.

Администрация Липецка уже начала готовиться к непогоде. Несколько минут назад вице-мэр Липецка Николай Дергунов провел совещание по подготовке города к мощному циклону, который прогнозно накроет город уже ночью.

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— Синоптики говорят, что в Липецке выпадет 26 миллиметров осадков. Это — треть обычной июльской нормы. И это реально много. Субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка. В этом месяце мы уже получали за сутки 10 миллиметров осадков и видели, к чему это приводит. То количество осадков, которое по прогнозу выпадет на город, такое же, какое вчера затопило Москву, где вода поднялась до боковых зеркал легковых машин, — сказал Николай Дергунов.

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Когда стали считать технику, находящуюся в гараже МБУ «Управление благоустройства Липецка», выяснилось, что у коммунального предприятия в наличие всего две ассенизаторские машины. Опыт нынешнего дождливого лета показал, что этого мало. Поэтому МБУ привлечет по контракту к откачке воды еще три АС-машины сторонних организаций. Скорее всего, будет мало и этой техники. Поэтому ассенизаторские машины мэрия попросит и у компании «РВК-Липецк». Директору МБУ Дмитрию Пушилину был дан совет срочно найти и другие организации, у которых можно взять технику в аренду.

Представитель «Липецкэнерго» сообщил, что филиал «Россетей» приведен в полную готовность. «Все плановые работы свернуты. Все бригады и техника возвращаются на базу».

Синоптики, кстати, прогнозируют и сильный ветер. Поэтому в готовность №1 приведены бригады МУП «Зеленхоз», которым поставлена задача сразу же после получения информации о поваленных деревьях убирать их с дорог и линий электропередач. В департаменте развития территорий сообщили, что все выходные сотрудники управ будут на связи с населением и с оперативными службами городской администрации. При необходимости откроют шлюзы Комсомольского пруда, по которым излишек воды по каналу уйдет в реку Воронеж.

— Прошу мобилизовать все свои силы. Прошу быть на связи с нами. Прошу помогать друг другу, — обратился к присутствующим вице-мэр.

Центром координации усилий в борьбе со стихией станет городское управление ГО и ЧС.

— Будем надеяться на лучшее, но готовимся к худшему, — этими словами Николай Дергунов закрыл совещание.
15 1990
#циклон
1

Комментарии (15)

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123

3 минуты назад
Кого вы найдете на выходные только за тройную зарплату . да и то не факт
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Васёк

7 минут назад
Две машины было очень сложно пересчитать. Раз десять наверное пересчитывали.
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Еж

9 минут назад
Ну где обещанный дождь? Не вижу, давайте быстрей
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Электорат

18 минут назад
Будьте осторожны, наши сладенькие депутаты!
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Коммунист(ватный)

20 минут назад
Лучше перебдеть чем потом.... Ну вы поняли)))
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Ваши ставки, господа !

26 минут назад
Уже в Задонске ! Липецк готов ?
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Мимоходом

32 минуты назад
Не видели. Пардоньте за опечатку.)))
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Все, что угодно

34 минуты назад
Только не жара!!!
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Ваши ставки, господа !

34 минуты назад
В Ельце уже поливает ! Через сколько в Липецке начнётся ?
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Мимоходом

35 минут назад
К худшему мы готовы. Потому, что не сидели лучшего.
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