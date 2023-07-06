Общество

сегодня, 11:21

«Липецкэнерго» попросило открыть шлюзы Комсомольского пруда

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#гроза #потоп
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«Липецкэнерго» попросило открыть шлюзы Комсомольского пруда

Вице-мэр Николай Дергунов предложил городским коммунальщикам договориться с энергетиками, производственную базу которых на улице Кузнечной затопило после ливня, и жителями улицы 40 лет Советской Армии, чьи дома регулярно заливает из переполненного пруда.

Сегодня утром вице-мэру Липецка Николаю Дергунову руководители подразделений администрации, отвечающих за жизнедеятельность города, рассказали последствиях вчерашнего ливня.

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Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил, что осадки разной степени интенсивности вплоть до сплошной стены дождя заливали Липецк с 19:30 до 21:00. «На город выпало 10 мм осадков. Это достаточно много при среднемесячной норме в 62 мм». Удивительно при этом, что на телефон службы спасения 112 поступило не так уж много сообщений от липчан — всего пять жалоб на течи крыш многоквартирных домов и на два подтопления домовладений (одно из них в традиционном месте — на перекрестке улицы Неделина и Фрунзе.

Начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин сообщил, что вчера вечером на дороги в низинах выехали 12 единиц спецтехники, в том числе каналопромывочная машина и илосос. Машины откачивали воду, а трактор со щеткой очищал дождеприемные решетки ливневой канализации от веток и мусора. Были жалобы и с тех улиц, где ливневки и вовсе нет. Критическими местами стали улица Ильича (конечная остановка автобусов), район 41-й школы на улице Баумана, улица 40 лет Советской Армии, въезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина, улицы Парковая и адмирала Макарова.


— Сегодня утром приходят сообщения с улицы Вермишева, Московской на подтопления дорог. Что делает управление? Как реагирует на обстановку? — спросил вице-мэр у Дмитрия Пушилина.


Из ответа следовало, что на улицы выведены 60 единиц техники, из них 45 машин и тракторов — для расчистки ливневой канализации, 20 муниципальных дворников расчищают дождеприемники вручную. Так как МБУ не хватает собственного парка техники, коммунальная организация задействовала три единицы спецтехники по договорам у сторонних организаций, еще несколько машин мэрии одолжил «РВК-Липецк».

Представитель дептранса мэрии сообщил, что из-за подтопления улиц Вермишева и Московской вода попадает в салоны низкопольных автобусов. Опубликованный GOROD48 ролик с водой в автобусе 378-го маршрута стал причиной ведомственной проверки. Зато трамваи ходят по расписанию.


Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков сообщил о нескольких аварийных отключениях во время грозы — в Сырском Руднике, селе Коровино, на Соколе и Опытной станции. «Сейчас все нормально, все потребители — с электроэнергией»:

— Но есть большое «но». В таких ситуациях регулярно подтапливает бывшую производственную базу ЛГЭКа — район электрических сетей филиала «Россетей» на улице Кузнечной, 1. Сегодня ремонтные мастерские подтопило на 10 сантиметров. Происходит это из-за повышения уровня воды в Комсомольском пруду в связи с интенсивными осадками. У меня просьба: при получении прогнозов о ливнях понижать на метр-полтора уровень воды в пруду.

Главный смотритель мэрии Липецка Виталий Лесных сообщил, что рядом со шлюзом есть еще один канал для сброса избыточной воды из пруда в реку Липовку. Подрядчику мэрии, который занимается шлюзами, предложено их открыть, если уровень воды в пруду не будет падать. Но есть опасность того, что при этом может подтопить улицу 40 лет Советской Армии.

Заканчивая совещание, Николай Дергунов призвал в режиме онлайн реагировать на все замечания горожан, обеспечивать безопасность общественного и личного транспорта, следить за уровнем воды в Комсомольском пруду. Также вице-мэр отметил, что из-за недостатка спецтехники в парке МБУ «Управление благоустройства Липецка» такие машины будут взяты в аренду у частных организаций.
5 1763
#гроза #потоп
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Комментарии (5)

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Зинаида Львовна

11 минут назад
Профнепригодность ваше всё!
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22 минуты назад
Взыскать бы убытки с проектировщиков и приёмщиков дорог без ливневок , и тех кто отвечает за все это
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Галина

30 минут назад
А чего липчанам ждать, если пять жалоб на течи крыш многоквартирных домов - это только "всего"! Подумаешь, дороги затопило. Это всегда бывает. Всё в Липецке хорошо и под контролем!
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Липчанка

44 минуты назад
Враньё!!! На ул. Шкатова, д. 4 утром отключили свет и нет его до сих пор. Привыкли рапортовать вместо того, чтобы работать. Какая невидаль, дождь пошел, вот ведь беда . Куда подевались специалисты, которые могут устранять неполадки? Ау.....
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Пенсионерка

51 минуту назад
Раньше улицы убирались каждый день в 5ч утра. И , соответственно, ливневки не забивались мусором. Может стоит задуматься об уборки улиц?
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