сегодня, 11:21
«Липецкэнерго» попросило открыть шлюзы Комсомольского пруда
Вице-мэр Николай Дергунов предложил городским коммунальщикам договориться с энергетиками, производственную базу которых на улице Кузнечной затопило после ливня, и жителями улицы 40 лет Советской Армии, чьи дома регулярно заливает из переполненного пруда.
Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил, что осадки разной степени интенсивности вплоть до сплошной стены дождя заливали Липецк с 19:30 до 21:00. «На город выпало 10 мм осадков. Это достаточно много при среднемесячной норме в 62 мм». Удивительно при этом, что на телефон службы спасения 112 поступило не так уж много сообщений от липчан — всего пять жалоб на течи крыш многоквартирных домов и на два подтопления домовладений (одно из них в традиционном месте — на перекрестке улицы Неделина и Фрунзе.
Начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин сообщил, что вчера вечером на дороги в низинах выехали 12 единиц спецтехники, в том числе каналопромывочная машина и илосос. Машины откачивали воду, а трактор со щеткой очищал дождеприемные решетки ливневой канализации от веток и мусора. Были жалобы и с тех улиц, где ливневки и вовсе нет. Критическими местами стали улица Ильича (конечная остановка автобусов), район 41-й школы на улице Баумана, улица 40 лет Советской Армии, въезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина, улицы Парковая и адмирала Макарова.
— Сегодня утром приходят сообщения с улицы Вермишева, Московской на подтопления дорог. Что делает управление? Как реагирует на обстановку? — спросил вице-мэр у Дмитрия Пушилина.
Из ответа следовало, что на улицы выведены 60 единиц техники, из них 45 машин и тракторов — для расчистки ливневой канализации, 20 муниципальных дворников расчищают дождеприемники вручную. Так как МБУ не хватает собственного парка техники, коммунальная организация задействовала три единицы спецтехники по договорам у сторонних организаций, еще несколько машин мэрии одолжил «РВК-Липецк».
Представитель дептранса мэрии сообщил, что из-за подтопления улиц Вермишева и Московской вода попадает в салоны низкопольных автобусов. Опубликованный GOROD48 ролик с водой в автобусе 378-го маршрута стал причиной ведомственной проверки. Зато трамваи ходят по расписанию.
Представитель «Липецкэнерго» Вячеслав Горчаков сообщил о нескольких аварийных отключениях во время грозы — в Сырском Руднике, селе Коровино, на Соколе и Опытной станции. «Сейчас все нормально, все потребители — с электроэнергией»:
— Но есть большое «но». В таких ситуациях регулярно подтапливает бывшую производственную базу ЛГЭКа — район электрических сетей филиала «Россетей» на улице Кузнечной, 1. Сегодня ремонтные мастерские подтопило на 10 сантиметров. Происходит это из-за повышения уровня воды в Комсомольском пруду в связи с интенсивными осадками. У меня просьба: при получении прогнозов о ливнях понижать на метр-полтора уровень воды в пруду.
Главный смотритель мэрии Липецка Виталий Лесных сообщил, что рядом со шлюзом есть еще один канал для сброса избыточной воды из пруда в реку Липовку. Подрядчику мэрии, который занимается шлюзами, предложено их открыть, если уровень воды в пруду не будет падать. Но есть опасность того, что при этом может подтопить улицу 40 лет Советской Армии.
Заканчивая совещание, Николай Дергунов призвал в режиме онлайн реагировать на все замечания горожан, обеспечивать безопасность общественного и личного транспорта, следить за уровнем воды в Комсомольском пруду. Также вице-мэр отметил, что из-за недостатка спецтехники в парке МБУ «Управление благоустройства Липецка» такие машины будут взяты в аренду у частных организаций.
Зинаида Львовна
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Галина
Липчанка
Пенсионерка