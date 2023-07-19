Общество

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В Елецком районе произошла массовая гибель пчёл

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#пчёлы #сельское хозяйство
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В Елецком районе произошла массовая гибель пчёл

Пестицидами обработали посевы рапса вблизи сел Аргамач-Пальна и Касимовка.

В июле в адрес Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям поступило обращение пчеловодов о факте гибели пчел в Елецком районе.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, было установлено, что в июне ООО «Агрофирма Елецкий» в дневное время обработала пестицидами посевы рапса вблизи сел Аргамач-Пальна и Касимовка Елецкого района. Но жители не были надлежащим образом проинформированы о проведении таких обработок, что и могло привести к гибели пчел.

А по закону предупреждать пчеловодов должны не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов. Информирование жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, где будут вестись обработки, должно проходить через СМИ (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации).

Также применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться способами, исключающими негативное воздействие их на окружающую среду.

Кроме того, опыливание и опрыскивание растений пестицидами (ядохимикатами) разрешается производить в ранние утренние и вечерние часы при скорости ветра не более 3 м/с , если используется наземная аппаратура, и не более 2 м/с в случае задействования авиации.

Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям объявлено предостережение в отношении сельхозпредприятия о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.




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#пчёлы #сельское хозяйство
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Комментарии (2)

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Татьяна

4 минуты назад
Да пчелы гибнут по всей Липецкой области, а не только в Елецком районе. Плевать они(фермеры) хотели на то, что после обработки рапса погибнут пчелы. У них своя выгода только на уме, и обрабатывают они посевы, когда захотят, а не вечером или рано утром. А то, что у пчеловода из 10 ульев в 5ти пчелы погибнут, власти дела никакого нет. Не тот масштаб потерь, чтобы пчеловод смог что-то доказать.
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Мимо проходил

27 минут назад
Предостережение? Браво.Бис
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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