Общество
сегодня, 13:06
В Елецком районе произошла массовая гибель пчёл
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Пестицидами обработали посевы рапса вблизи сел Аргамач-Пальна и Касимовка.
В июле в адрес Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям поступило обращение пчеловодов о факте гибели пчел в Елецком районе.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, было установлено, что в июне ООО «Агрофирма Елецкий» в дневное время обработала пестицидами посевы рапса вблизи сел Аргамач-Пальна и Касимовка Елецкого района. Но жители не были надлежащим образом проинформированы о проведении таких обработок, что и могло привести к гибели пчел.
А по закону предупреждать пчеловодов должны не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов. Информирование жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, где будут вестись обработки, должно проходить через СМИ (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации).
Также применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться способами, исключающими негативное воздействие их на окружающую среду.
Кроме того, опыливание и опрыскивание растений пестицидами (ядохимикатами) разрешается производить в ранние утренние и вечерние часы при скорости ветра не более 3 м/с , если используется наземная аппаратура, и не более 2 м/с в случае задействования авиации.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям объявлено предостережение в отношении сельхозпредприятия о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, было установлено, что в июне ООО «Агрофирма Елецкий» в дневное время обработала пестицидами посевы рапса вблизи сел Аргамач-Пальна и Касимовка Елецкого района. Но жители не были надлежащим образом проинформированы о проведении таких обработок, что и могло привести к гибели пчел.
А по закону предупреждать пчеловодов должны не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов. Информирование жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, где будут вестись обработки, должно проходить через СМИ (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации).
Также применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться способами, исключающими негативное воздействие их на окружающую среду.
Кроме того, опыливание и опрыскивание растений пестицидами (ядохимикатами) разрешается производить в ранние утренние и вечерние часы при скорости ветра не более 3 м/с , если используется наземная аппаратура, и не более 2 м/с в случае задействования авиации.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям объявлено предостережение в отношении сельхозпредприятия о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
2 581
Татьяна
Мимо проходил