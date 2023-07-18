Общество

сегодня, 09:28

В отношении управляющей компании введена процедура банкротства: она задолжала за электроэнергию 14,2 миллиона рублей

2 489
#ЖКХ
В отношении управляющей компании введена процедура банкротства: она задолжала за электроэнергию 14,2 миллиона рублей

Определением арбитражного суда в ООО «Уютный дом Елец» введена процедура банкротства.

«Липецкая энергосбытовая компания» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании управляющей компании ООО «Уютный дом Елец» несостоятельным (банкротом).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в заявлении указано, что между ОАО «ЛЭСК» и ООО «Уютный дом Елец» заключены договоры энергоснабжения. Управляющая компания имеет задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию, подтвержденную решениями Арбитражного суда Липецкой области, в размере 14,2 миллиона рублей.

Определением арбитражного суда в ООО «Уютный дом Елец» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на пять месяцев.
2 489
#ЖКХ

Комментарии (2)

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33 минуты назад
Начинает работать Уютный дом Елец -2 .
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Серрая Воррона

сегодня, 09:46
Прррроворррровались!
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