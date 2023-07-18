В отношении управляющей компании введена процедура банкротства: она задолжала за электроэнергию 14,2 миллиона рублей

Определением арбитражного суда в ООО «Уютный дом Елец» введена процедура банкротства.

«Липецкая энергосбытовая компания» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании управляющей компании ООО «Уютный дом Елец» несостоятельным (банкротом).



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в заявлении указано, что между ОАО «ЛЭСК» и ООО «Уютный дом Елец» заключены договоры энергоснабжения. Управляющая компания имеет задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию, подтвержденную решениями Арбитражного суда Липецкой области, в размере 14,2 миллиона рублей.



Определением арбитражного суда в ООО «Уютный дом Елец» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на пять месяцев.