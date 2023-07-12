Политика
сегодня, 13:35
ЦИК России заверила списки кандидатов от четырех партий на довыборы в Госдуму
ЦИК России сегодня заверила списки кандидатов, выдвинутых на дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатному округу № 114. От «Единой России» в списки включен председатель Липецкого областного Совета Дмитрий Аверов, от КПРФ — депутат Липецкого областного Совета Сергей Токарев, от ЛДПР — депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов, от партии «Яблоко» — финансовый уполномоченный регионального отделения партии Антон Рычков.
Напомним, ранее ЦИК России заверила списки партий «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (кандидат — депутат Липецкого областного Совета Лариса Ксенофонтова) и «Коммунисты России» (кандидат — директор ФОК «Пламя» Олег Токарев).
Лариса Ксенофонтова — пока первый и единственный из кандидатов, подавшая документы об участии в выборах в избирательную комиссию Липецкой области. Облизбирком принимает документы кандидатов от политических партий до 26 июля.
Напомним, ранее ЦИК России заверила списки партий «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (кандидат — депутат Липецкого областного Совета Лариса Ксенофонтова) и «Коммунисты России» (кандидат — директор ФОК «Пламя» Олег Токарев).
Лариса Ксенофонтова — пока первый и единственный из кандидатов, подавшая документы об участии в выборах в избирательную комиссию Липецкой области. Облизбирком принимает документы кандидатов от политических партий до 26 июля.