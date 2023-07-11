Самовыдвиженцы в Госдуму идти не хотят

10 июля закончился срок подачи документов в избирком от желающих участвовать в довыборах депутата Госдумы по 114-му округу.

Среди кандидатов на мандат депутата Госдумы не оказалось самовыдвиженцев: в избирательную комиссию Липецкой области они не обращались. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе облизбиркома.



Что касается выдвиженцев от политических партий, то ЦИК России уже заверила списки от двух партий: «Справедливая Россия — За Правду» (на довыборы выдвинута депутат облсовета Лариса Ксенофонтова) и «Коммунисты России» (директор ФОК «Пламя Олег Токарев).



Генсовет партии „Единая Россия“ выдвинул спикера областного Совета Дмитрия Аверова, ЦИК КПРФ — депутата Липецкого облсовета Сергея Токарева, высший Совет ЛДПР — депутата облсовета Анатолия Емельянова, а Федеральное бюро партии „Яблоко“ проголосовало за кандидатуру финансового уполномоченного регионального отделения партии Антона Рычкова.