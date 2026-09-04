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12 минут назад

Построенные два года назад в Студенческом городке футбольное поле и игровой городок до сих пор не переданы городу

Проблема — в недоделках строителей и нерасторопности заказчиков благоустройства.

Есть в Липецке такая беда — новые объекты благоустройства могут месяцами и даже годами висеть на подрядчиках или заказчиках. Все это время они фактически ничьи. А коль так, то за их сохранность никто и не отвечает. Так было, например, с парком Молодежный, который только в декабре прошлого года вошел в состав МАУК «Культурные пространства Липецка», или с парковой зоной в «Европейском», которая два года оставалась бесхозной. В горсовете не раз обсуждали эту проблему, но представители департамента градостроительства и архитектуры только кивали головами, да, новые объекты благоустройства нужно тут же передавать на баланс муниципальным ведомствам, но до сих пор эта проблема не решена.

Яркий тому пример — построенная в 2024-2025 годах зона отдыха на месте пустыря, принадлежавшего ранее машиностроительному колледжу. Сначала за его благоустройство проголосовали 4,5 тысячи липчан. Затем участок перевели в муниципальную собственность. Потом заработали строители. И за два года на месте пустыря в Студенческом городке между домами №15, 24, 25 и 26 появилось приличное место досуга, на что было потрачено, в общей сложности, 48 млн рублей. Новое пространство было озеленено и объединено освещенными пешеходными дорожками. На пустыре появились игровые площадки с резиновым покрытием, спортивное оборудование, лавочки со спинками (некоторые даже под козырьками), урны. Парковка на три десятка машин. У дома №24 оборудовали воркаут-зону, установили несколько уличных тренажеров, построили огражденное мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Но, как выяснил GOROD48, часть элементов благоустройства до сих пор де-факто бесхозная.

Речь, в частности, идет о двух качелях… без качелей! Опасаясь вандализма, подрядчик не вешает «качели-гнезда» на перекладины, пока игровой комплекс не перейдет на баланс управления главного смотрителя. Вандализм тут, конечно, присутствует: часть вертикальных элементов ограждения футбольного поля уже выломана или завязана узлами. А ведь подрядчика, компанию «Артстрой», местный депутат горсовета заранее предупреждал, что нельзя строить ограду из пустотелой квадратной в сечении трубы, прихваченной в двух местах сваркой. «Один удар ногой — и эта труба вылетает!»

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Все два года заказчик, управление строительства Липецка, выставлял подрядчику претензии в связи с проломами в ограде, а тот пенял на вандалов, не желая тратиться на восстановление забора. В итоге только на прошлой неделе стороны пришли к консенсусу: «Артстрой» отремонтирует ограду за свой счет. А еще у депутата и у заказчика были претензии к освещению этой футбольной площадки: фонари есть, но света нет. И лишь на этой неделе «Липецкгорсвет» зажег светильники (сегодня они горели даже днем).

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А еще вся эта территория, центром которой является контейнерная площадка, чрезвычайно замусорена. Мусором — главным образом банками из-под пива, энергетиков, баклажками и пакетиками от чипсов и других снеков забиты и урны. Сломаны некоторые лавочки и часть саженцев — а за озеленение пустыря было заплачено 14,2 миллиона. И повсюду — некошеная трава и бурьян по пояс!

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