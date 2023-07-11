Происшествия

вчера, 22:04

Тело 59-летнего мужчины нашли в реке Олымчик

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#происшествия на воде
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Тело 59-летнего мужчины нашли в реке Олымчик

Мужчина был одет.

10 июля в 20:45 с поверхности реки Олымчик у деревни Березовка очевидцы извлекли тело мужчины.

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина был в одежде, его личность установлена - погибшему было 59 лет. Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

2 900
#происшествия на воде
2

Комментарии (2)

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косплейный

вчера, 22:26
жертвы ЕГЭ, Екатеринбургская область.
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жертвы ЕГЭ

вчера, 22:18
Где эта река находится,в Сибири? А то я в пятерочку по навигатору хожу.
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