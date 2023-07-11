Происшествия
вчера, 22:04
Тело 59-летнего мужчины нашли в реке Олымчик
2 900
Мужчина был одет.
10 июля в 20:45 с поверхности реки Олымчик у деревни Березовка очевидцы извлекли тело мужчины.
Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина был в одежде, его личность установлена - погибшему было 59 лет. Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина был в одежде, его личность установлена - погибшему было 59 лет. Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
2 900
косплейный
жертвы ЕГЭ