Тело 59-летнего мужчины нашли в реке Олымчик

Мужчина был одет.

10 июля в 20:45 с поверхности реки Олымчик у деревни Березовка очевидцы извлекли тело мужчины.



Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина был в одежде, его личность установлена - погибшему было 59 лет. Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.



