53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: минирование больниц, дело автоподставщиков и первые трамваи
Сегодня, 5 июля, появилось сообщение о минировании всех липецких больниц, дело автоподставщиков направили в суд, и в город привезли два новых трамвая.
— Все помещения были проверены, опасных предметов не обнаружено, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Если к «минированию» торговых центров и ЛГТУ липчане уже, можно сказать, привыкли, то больницы — совсем другое дело, эвакуировать приходится пациентов.
— Видимо устали звонить в Политех! — заметил NN.
Следственное управление УМВД России по Липецкой области передало в суд уголовное дело группы автоподставщиков. По нему проходят 11 человек, которые инсценировали ДТП, чтобы получать выплаты по автостраховкам. Шести страховым компаниям нанесен ущерб на сумму более 2,8 миллионов рублей. Уголовное дело насчитывает 42 тома.
Полицейские направили в суд еще одно дело: в отношении 30-летнего ростовчанина. Следствие полагает, что он работал курьером мошенников и забирал деньги у обманутых людей, которым предварительно сообщили о том, что с их близкими случилась беда. Одна из жертв обмана отдала ему полмиллиона рублей.
— Пока пожизненно за слив баз данных не введут — это не прекратится никогда. А пожизненно не введут никогда, а все потому что, правильно, кому-то выгодно, — считает Лоськов.
GOROD48 узнал подробности конфликта, который предшествовал стрельбе на проспекте Победы накануне ночью. Мужчина по имени Сергей поссорился в баре с мигрантами, разбираться они вышли на улицу. Конфликт попал на видео.
Жильцы соседних домов жалуются, что подобные конфликты под их окнами происходят постоянно.
Накануне в Липецк привезли два новых трамвая. Всего до 2025 года по концессионному соглашению в Липецк поставят новых 46 вагонов.
Трамваи выигрышно отличаются от тех, в которых ездят липчане. Низкопольные, оборудованные кондиционерами, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима. Производитель заложил в вагоны возможность автономного хода до трех километров на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Срок службы новых вагонов — не менее 30 лет.
Для 46 трамваев потребуется около 100 водителей. МУП «Городской электротранспорт» уже набирает новых сотрудников. Сейчас средняя зарплата водителей трамвая составляет 36 тысяч рублей, возможно, тем, кто будет водить новые вагоны, зарплату увеличат.
Новые вагоны поедут по переложенным путям маршрута №2.
— Переучусь, за зарплату в 60 000 руб, — написал Слесарь НЛМК.
— Да не водителей нет, а платить не хотят. 100 т. и я в отдел кадров, — поднял ставки Веня.
— Новые трамваи в первые за 35 лет — это хорошо. Раньше везли хлам списанный ещё бывший мэр Гулевский обещал купить один новый трамвай, — заметил Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ.
— Цвет вагонов не нравится, но очень воодушевлена, что закупили не полунизкопольные вагоны, а полностью с низким полом, — похвалила Анна.
На завтра синоптики прогнозируют до +31 градуса. Но возможны кратковременные дожди.
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