сегодня, 08:53
Группу автоподставщиков будут судить в Липецке: дело насчитывает 42 тома
Следственное управление УМВД России по Липецкой области передало в суд уголовное дело группы автоподставщиков. По делу проходят 11 человек, все они обвиняются в мошенничество и покушение на мошенничество в сфере страхования.
Кроме того, один из участников группы похитил два автомобиля в Московской области. Его действия квалифицированы следствием по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)
«В ходе расследования проведено 25 обысков, допрошено более 130 свидетелей в Липецкой, Московской, Калужской, Волгоградской, Тульской областях и Краснодарском крае, назначено и проведено более 20 экспертиз», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Объем уголовного дела составил 42 тома.
Ольга
Сергей
Сергей
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Викторм