Группу автоподставщиков будут судить в Липецке: дело насчитывает 42 тома

Следственное управление УМВД России по Липецкой области передало в суд уголовное дело группы автоподставщиков. По делу проходят 11 человек, все они обвиняются в мошенничество и покушение на мошенничество в сфере страхования.

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Следствием установлено, что 11 участников преступной группы инсценировали в Липецке ДТП, чтобы получить выплаты по автостраховкам. Пострадавшими по делу проходят шесть страховых компаний, им нанесен общий ущерб более чем в 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, один из участников группы похитил два автомобиля в Московской области. Его действия квалифицированы следствием по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)

«В ходе расследования проведено 25 обысков, допрошено более 130 свидетелей в Липецкой, Московской, Калужской, Волгоградской, Тульской областях и Краснодарском крае, назначено и проведено более 20 экспертиз», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Объем уголовного дела составил 42 тома.