Происшествия

сегодня, 08:53

Группу автоподставщиков будут судить в Липецке: дело насчитывает 42 тома

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#мошенничество

Следственное управление УМВД России по Липецкой области передало в суд уголовное дело группы автоподставщиков. По делу проходят 11 человек, все они обвиняются в мошенничество и покушение на мошенничество в сфере страхования.

Следствием установлено, что 11 участников преступной группы инсценировали в Липецке ДТП, чтобы получить выплаты по автостраховкам. Пострадавшими по делу проходят шесть страховых компаний, им нанесен общий ущерб более чем в 2,8 миллиона рублей. 

Кроме того, один из участников группы похитил два автомобиля в Московской области. Его действия квалифицированы следствием по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)

«В ходе расследования проведено 25 обысков, допрошено более 130 свидетелей в Липецкой, Московской, Калужской, Волгоградской, Тульской областях и Краснодарском крае, назначено и проведено более 20 экспертиз», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Объем уголовного дела составил 42 тома.


6 1233
#мошенничество

Комментарии (6)

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Ольга

8 минут назад
Сергей, я тоже в первую очередь подумала о страховых компаниях .
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Сергей

16 минут назад
?, скорее всего не ГАИ(ГИБДД) А сами страховые, без их участия, и пособничестве точно не обошлось, зато, с простых Граждан "три шкуры", дерут, и перед окончанием периода, кбм увеличивают, сдирая денеги, а потом проверяют, и не факт что переплату вернут, проверено, на себе ВСК, тянули, тянули, и...... Ничего не вернули.
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Сергей

23 минуты назад
Огласите список тс учавствовавших, а так же схемы...... А то воды налили как всегда, или это только не надо говорить что 2,8 на бамперах с фарами.......
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?

32 минуты назад
Без подвязок ГИБДД, которые выезжают на эти "ДТП", потому что нет страховок на эти авто, не обошлось.
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?

34 минуты назад
2,8 наверно только в Липецкой области за 1 месяц?
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Викторм

42 минуты назад
Что-то маловато как-то... 2,8 млн...
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