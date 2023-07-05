Происшествия

55 минут назад

Стрельбе на проспекте Победы предшествовал конфликт в баре

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#стрельба #конфликт
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Оказалось, что житель Липецка поссорился с группой мигрантов.

В распоряжении редакции GOROD48 оказалось полное видео стрельбы ночью 4 июля на проспекте Победы, а также же предшествовавших ей уличных разборок.

Напомним, 4 июля в 02:45 у бара в районе «свечки» на проспекте Победы, 106а были слышны выстрелы и крики.

По словам очевидцев происшествия, конфликт произошел между группой мигрантов и местным мужчиной, судя по крикам на видео — по имени Сергей. Поссорились они ещё в баре, потом вышли разбираться на улицу.

На улице Серёга, как его называют на видео, то и дело произносит: «Даже не подходи», «Сейчас пацаны придут, сейчас всё будет», «Они уже толпой», «Я разговаривал, как с братьями», «Слышь, пацаны, вы чего, толпой решили?», «Не лезь». Успокоить Серёгу пытается женщина: «Пойдём домой, я тебе ещё раз говорю». Но до примирения так и не дошло. К месту разборок подъехал автомобиль, откуда «достают волынку», после чего начинается погоня и слышны несколько выстрелов. Вскоре в эту машину садятся несколько человек и она быстро уезжает.

Очевидцы уверяют, что Сергей сначала стал сам угрожать оппонентам, что их постреляет и даже какое-то время прятал одну руку за спину, изображая, что держит оружие. Потом он заявил, что позвонит другу, и тот откроет стрельбу — что собственно и произошло.

Жильцы дома №106а по проспекте Победы говорят, что подобные конфликты у пивбара происходят регулярно.

— Постоянно пьяные драки, громкая музыка из машин и ругань. Нам всем утром вставать на работу, а мы до пяти часов утра не можем заснуть! — Жалуются жильцы дома. — Хотелось бы привлечь внимание местных властей к этой проблеме! Странно, что сами сотрудники бара, видя, что у них происходит, слыша стрельбу, не вызвали полицию или ГБР!

— Отдел полиции №3 продолжает проверку, устанавливаются участники конфликта и обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#стрельба #конфликт
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Комментарии (5)

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Бархат 24/7

1 минуту назад
У нас систематические дуэли происходят
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Гость

17 минут назад
Закон вроде приняли, чтобы гадюшников не было в жилых домах, теперь бар точно закроют
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смотритель зоопарка

39 минут назад
это что за жилой комплекс такой у нас в городе, с бассейном на территории?)))
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Киновед

43 минуты назад
"Ну городок, что там Ларедо!" (х/ф "Приключения принца Флоризеля").
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СанСаныч

45 минут назад
В 23 00 все курильни и пивальни, кроме аптек ,должны быть закрыты.И дуэли отменены.,как вСССР---.мир ,дружба братство.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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