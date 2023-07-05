Происшествия
сегодня, 12:30
«Ваша дочь переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина: у водителя разорвана селезёнка»
8 2277
Липецкая пенсионерка отдала полмиллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности дочери-пешехода.
В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого по части 3 статьи 159 УК РФ в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в начале апреля 2023 года обвиняемый через мессенджер «Телеграм» вступил в преступный сговор с неизвестным с ник-неймом «Ольга Витальевна» и согласился участвовать в мошенничестве.
«Ольга Витальевна» занималась массовым обзвоним по номерам стационарных телефонов в Липецке и сообщала потенциальным жертвам об участии их родственников в ДТП с целью передачи ими денег якобы для избежания родственниками уголовной ответственности за содеянное.
Следствие полагает, что обвиняемому была отведена роль курьера, который представлялся должностным лицом правоохранительных органов и получал деньги, часть которых переводил на банковский счёт сообщницы, а часть оставлял себе.
Вечером 12 апреля примерно в 20:02 липчанке с улицы Агрономической позвонила якобы женщина-следователь и сообщила ложные сведения о совершенном её дочерью ДТП, в результате которого пострадала девушка.
Пенсионерке сообщили, что её 50-летняя дочь переходила дорогу в неположенном месте, её сбила машина, и что у неё сломаны два ребра и губа разбита так, что пришлось зашивать. А за рулём машины была женщина, которая сильно пострадала: по вине дочери пенсионерки у неё разорвана селезёнка и что-то ещё.
Пенсионерка поинтересовалась, в какой больнице её дочь, на что ей ответили «на девятнадцатом». После чего растерянной матери сообщили, что дочь будут привлекать к уголовной ответственности за то, что та переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого пострадала водитель автомобиля.
Для освобождения от уголовной ответственности нужно было заплатить 800 000 рублей. Женщина сказала, что таких денег у ней нет и согласилась передать имеющиеся у ней деньги — 200 000 рублей. Но этого было мало, и тогда пенсионерка призналась, что у неё есть ещё 100 000 рублей.
Около 21:00 к ней прибыл курьер, представившийся работавшим в полиции помощником следователя, и она передала ему 200 000 рублей и пакет с вещами: простынёй, полотенцем, тапками, чашкой, ложкой, салатницей, тарелкой и продуктами: банкой икры и апельсином.
Но после этого с женщины продолжили требовать деньги, и она согласилась передать ещё 100 000 рублей. Около 21:23 женщина передала ещё 100 000 рублей вновь прибывшему курьеру.
Но и этим всё не закончилось. Женщину продолжали постоянно держать на связи, чтобы она никому не могла позвонить (в первую очередь, дочери) и убедили передать ещё 200 000 рублей — в 21:43 женщина отдала эти деньги вместе с наволочкой. Больше денег у пенсионерки не было, и следователь-переговорщица согласилась остановиться на сумме в полмиллиона рублей.
А 13 апреля липчанка написала заявление в полицию о мошенничестве. В результате оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали. Теперь его ждёт суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в начале апреля 2023 года обвиняемый через мессенджер «Телеграм» вступил в преступный сговор с неизвестным с ник-неймом «Ольга Витальевна» и согласился участвовать в мошенничестве.
«Ольга Витальевна» занималась массовым обзвоним по номерам стационарных телефонов в Липецке и сообщала потенциальным жертвам об участии их родственников в ДТП с целью передачи ими денег якобы для избежания родственниками уголовной ответственности за содеянное.
Следствие полагает, что обвиняемому была отведена роль курьера, который представлялся должностным лицом правоохранительных органов и получал деньги, часть которых переводил на банковский счёт сообщницы, а часть оставлял себе.
Вечером 12 апреля примерно в 20:02 липчанке с улицы Агрономической позвонила якобы женщина-следователь и сообщила ложные сведения о совершенном её дочерью ДТП, в результате которого пострадала девушка.
Пенсионерке сообщили, что её 50-летняя дочь переходила дорогу в неположенном месте, её сбила машина, и что у неё сломаны два ребра и губа разбита так, что пришлось зашивать. А за рулём машины была женщина, которая сильно пострадала: по вине дочери пенсионерки у неё разорвана селезёнка и что-то ещё.
Пенсионерка поинтересовалась, в какой больнице её дочь, на что ей ответили «на девятнадцатом». После чего растерянной матери сообщили, что дочь будут привлекать к уголовной ответственности за то, что та переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого пострадала водитель автомобиля.
Для освобождения от уголовной ответственности нужно было заплатить 800 000 рублей. Женщина сказала, что таких денег у ней нет и согласилась передать имеющиеся у ней деньги — 200 000 рублей. Но этого было мало, и тогда пенсионерка призналась, что у неё есть ещё 100 000 рублей.
Около 21:00 к ней прибыл курьер, представившийся работавшим в полиции помощником следователя, и она передала ему 200 000 рублей и пакет с вещами: простынёй, полотенцем, тапками, чашкой, ложкой, салатницей, тарелкой и продуктами: банкой икры и апельсином.
Но после этого с женщины продолжили требовать деньги, и она согласилась передать ещё 100 000 рублей. Около 21:23 женщина передала ещё 100 000 рублей вновь прибывшему курьеру.
Но и этим всё не закончилось. Женщину продолжали постоянно держать на связи, чтобы она никому не могла позвонить (в первую очередь, дочери) и убедили передать ещё 200 000 рублей — в 21:43 женщина отдала эти деньги вместе с наволочкой. Больше денег у пенсионерки не было, и следователь-переговорщица согласилась остановиться на сумме в полмиллиона рублей.
А 13 апреля липчанка написала заявление в полицию о мошенничестве. В результате оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали. Теперь его ждёт суд.
8 2277
Соседка
Блондинка
Умный
Давыдова
Вася
Думаю
петр
лоськов