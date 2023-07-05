Происшествия

сегодня, 12:30

«Ваша дочь переходила дорогу в неположенном месте и её сбила машина: у водителя разорвана селезёнка»

8 2277
#мошенничество
2

Липецкая пенсионерка отдала полмиллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности дочери-пешехода.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого по части 3 статьи 159 УК РФ в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в начале апреля 2023 года обвиняемый через мессенджер «Телеграм» вступил в преступный сговор с неизвестным с ник-неймом «Ольга Витальевна» и согласился участвовать в мошенничестве.

«Ольга Витальевна» занималась массовым обзвоним по номерам стационарных телефонов в Липецке и сообщала потенциальным жертвам об участии их родственников в ДТП с целью передачи ими денег якобы для избежания родственниками уголовной ответственности за содеянное.

Следствие полагает, что обвиняемому была отведена роль курьера, который представлялся должностным лицом правоохранительных органов и получал деньги, часть которых переводил на банковский счёт сообщницы, а часть оставлял себе.

Вечером 12 апреля примерно в 20:02 липчанке с улицы Агрономической позвонила якобы женщина-следователь и сообщила ложные сведения о совершенном её дочерью ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Пенсионерке сообщили, что её 50-летняя дочь переходила дорогу в неположенном месте, её сбила машина, и что у неё сломаны два ребра и губа разбита так, что пришлось зашивать. А за рулём машины была женщина, которая сильно пострадала: по вине дочери пенсионерки у неё разорвана селезёнка и что-то ещё.

Пенсионерка поинтересовалась, в какой больнице её дочь, на что ей ответили «на девятнадцатом». После чего растерянной матери сообщили, что дочь будут привлекать к уголовной ответственности за то, что та переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого пострадала водитель автомобиля.

Для освобождения от уголовной ответственности нужно было заплатить 800 000 рублей. Женщина сказала, что таких денег у ней нет и согласилась передать имеющиеся у ней деньги — 200 000 рублей. Но этого было мало, и тогда пенсионерка призналась, что у неё есть ещё 100 000 рублей.

Около 21:00 к ней прибыл курьер, представившийся работавшим в полиции помощником следователя, и она передала ему 200 000 рублей и пакет с вещами: простынёй, полотенцем, тапками, чашкой, ложкой, салатницей, тарелкой и продуктами: банкой икры и апельсином.

Но после этого с женщины продолжили требовать деньги, и она согласилась передать ещё 100 000 рублей. Около 21:23 женщина передала ещё 100 000 рублей вновь прибывшему курьеру.

Но и этим всё не закончилось. Женщину продолжали постоянно держать на связи, чтобы она никому не могла позвонить (в первую очередь, дочери) и убедили передать ещё 200 000 рублей — в 21:43 женщина отдала эти деньги вместе с наволочкой. Больше денег у пенсионерки не было, и следователь-переговорщица согласилась остановиться на сумме в полмиллиона рублей.

А 13 апреля липчанка написала заявление в полицию о мошенничестве. В результате оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали. Теперь его ждёт суд.
8 2277
#мошенничество
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соседка

27 минут назад
Нет предела человеческой глупости!
ответить

Блондинка

27 минут назад
Соблюдайте ПДД,и будет вам счастье!И селезенка на месте останется.И у водителя.
ответить

Умный

28 минут назад
Бедных старушек все больше...
ответить

Давыдова

33 минуты назад
люди без селезенки живут и ничего живут себе, и этот выздоровеет - надо было ответить и повесить трубку
ответить

Вася

44 минуты назад
Это как надо сбить пешехода , что бы водитель постродал сильней пешехода?
ответить

Думаю

51 минуту назад
Тут без банкиров необошлось.
ответить

петр

54 минуты назад
а дочь где была столько времени .тел есть .а курьер из оперчасти .вообще зачет приехал за деньгами )) .дааа.
ответить

лоськов

55 минут назад
пока пожизненно за слив баз данных не введут это не прекратиться никогда. А пожизненно не введут никогда, а все потому что, что правильно кому-то выгодно.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

С начала года в областную детскую больницу госпитализированы 14 пострадавших в ДТП самокатчиков
#ДТП #дети
4
С начала года в областную детскую больницу госпитализированы 14 пострадавших в ДТП самокатчиков

48 минут назад

Происшествия
Липчанин забаррикадировался в квартире и напугал соседей неадекватным поведением
#угроза взрыва
7
Липчанин забаррикадировался в квартире и напугал соседей неадекватным поведением

сегодня, 12:38

Происшествия
Поступило сообщение о минировании всех медицинских учреждений Липецка
#эвакуация #минирование
1
Поступило сообщение о минировании всех медицинских учреждений Липецка

сегодня, 11:31

Происшествия
Стрельбе на проспекте Победы предшествовал конфликт в баре
#стрельба #конфликт
9
Стрельбе на проспекте Победы предшествовал конфликт в баре

сегодня, 11:10

Происшествия
Горевшие на Первомайской автомобили тушили росгвардейцы
#пожар
9
Горевшие на Первомайской автомобили тушили росгвардейцы

сегодня, 11:07

Происшествия
В Липецке и в Задонске спасли утопающих
#спасатели #УГПСС
1
В Липецке и в Задонске спасли утопающих

сегодня, 10:20

Происшествия