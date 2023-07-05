Происшествия
34 минуты назад
Поступило сообщение о минировании всех медицинских учреждений Липецка
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Из здания больницы «Липецкмед» вывели 310 пациентов и 180 сотрудников.
Сегодня около 10:45 из больницы № 4 «Липецкмед» эвакуировали 310 пациентов и 180 человек персонала.
— Ходячих больных мы отвели в лес. Приехали сотрудники кинологической службы, проверили помещения, ничего подозрительного не нашли. Мы возвращаемся к привычной работе, — рассказал GOROD48 заместитель главного врача по медицинской работе Павел Малыхин.
По данным GOROD48, сообщение о минировании поступило в одну из силовых структур Липецка. Неизвестный сообщил о минировании всех медицинских учреждений города.
— Ходячих больных мы отвели в лес. Приехали сотрудники кинологической службы, проверили помещения, ничего подозрительного не нашли. Мы возвращаемся к привычной работе, — рассказал GOROD48 заместитель главного врача по медицинской работе Павел Малыхин.
По данным GOROD48, сообщение о минировании поступило в одну из силовых структур Липецка. Неизвестный сообщил о минировании всех медицинских учреждений города.
832