Поступило сообщение о минировании всех медицинских учреждений Липецка

Из здания больницы «Липецкмед» вывели 310 пациентов и 180 сотрудников.

Сегодня около 10:45 из больницы № 4 «Липецкмед» эвакуировали 310 пациентов и 180 человек персонала.



— Ходячих больных мы отвели в лес. Приехали сотрудники кинологической службы, проверили помещения, ничего подозрительного не нашли. Мы возвращаемся к привычной работе, — рассказал GOROD48 заместитель главного врача по медицинской работе Павел Малыхин.



По данным GOROD48, сообщение о минировании поступило в одну из силовых структур Липецка. Неизвестный сообщил о минировании всех медицинских учреждений города.