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Кратковременные дожди не смогут сбить жару: в Липецкой области до +32

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#дожди #жара
Кратковременные дожди не смогут сбить жару: в Липецкой области до +32

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой, с небольшими грозовыми дождями, ночью местами возможен туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами гроза, ночью в отдельных районах туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +15 до +20 градусов, днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.

День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году –5 градусов тепла. 

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#дожди #жара

Комментарии (1)

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Grot

11 минут назад
Всё временно. А лето так вообще мгновенье.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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