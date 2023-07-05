сегодня, 17:00
Кратковременные дожди не смогут сбить жару: в Липецкой области до +32
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой, с небольшими грозовыми дождями, ночью местами возможен туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.
День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году –5 градусов тепла.
Grot