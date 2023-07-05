Кратковременные дожди не смогут сбить жару: в Липецкой области до +32

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой, с небольшими грозовыми дождями, ночью местами возможен туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-26 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами гроза, ночью в отдельных районах туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +15 до +20 градусов, днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.



День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году –5 градусов тепла.



