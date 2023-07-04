Вторую половину Сокольского моста перекроют в августе

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сегодня проинспектировал ремонты Октябрьского и Сокольского мостов.

Работы на Октябрьском мосту закончат в сентябре. Хотя ранее по контракту ООО «Космос» должен был сдать его к 1 июля.Сейчас рабочие заполняют пустоты на опорах моста укрепляющим раствором. Делают именно то, что должны были выполнить весной. Работы под мостом выполнены на 60%.— Весной паводковый подъем воды был достаточно высоким, что не позволило технике подрядчика подъехать под мост. Работы были приостановлены. Управление главного смотрителя подготовило необходимые документы, подтверждающие, что уровень воды повысился в значительной степени (в полтора раза выше средних значений). На оперативном штабе Липецка решено продлить ремонт до 15 сентября, — сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.Кроме того, во время демонтажа пешеходных дорожек на мосту обнаружены плиты с критическим износом. Все это увеличило объем ремонта и мэрии пришлось увеличить стоимость контракта примерно на 10 миллионов рублей.Павел Звонарев добавил, что по оптимистическим прогнозам, в этом году должна быть готова проектно-сметная документация капитального ремонта Октябрьского моста.С Сокольским мостом дела обстоят значительно лучше. Его ремонт выполнен примерно на 35%, график не нарушен. Несмотря на трудности — дорожникам приходится согласовывать свои действия с РЖД, так как под мостом проходят поезда.Как рассказал Павел Звонарев, ремонт второй половины моста начнется в августе.Сокольский мост ремонтирует ООО «Инфинити Групп». Цена контракта — чуть больше 212 миллионов рублей. Мост должен быть сдан до 1 декабря 2023 года.Жаль, но замена фонарей по контракту не предусмотрена. Фонарные столбы обещают только покрасить.