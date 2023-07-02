Липецкая бегунья выиграла первенство России с личным рекордом

Это уже пятая победа Софьи Провоторовой в первенствах страны.

20-летняя Софья Провоторова принимает очередные поздравления с победой в первенстве России по лёгкой атлетике.

На этот раз уроженка Доброго оказалась самой быстрой на стометровке среди юниорок до 23-х лет. В соревнованиях на новеньком стадионе «Калининец» в Екатеринбурге, предназначенном исключительно для «королевы спорта» Софья в финале не просто добежала до «золота», но и установила личный рекорд – 11,50 секунды.

В принципе, всё к тому и шло: Провоторова, как семечки, щелкала предварительные забеги, каждый раз улучшая и без того высокие результаты – 11,69, 11,57. Финал стал квинтэссенцией её прекрасной спортивной формы: мощным ускорением на финише Софья оставила соперниц ловить ветер за её спиной.

Второе место поделили две спортсменки - Виктория Максимова из Челябинска и Ульяна Баженова из Тамбова, у которых оказался одинаковый результат – по 11,56. «Бронзовая» медаль в этом случае не вручалась никому.

Провоторова планирует выступить ещё и на дистанции 200 метров, на которой её уже причисляют к одной из фавориток.



Напомним, что «добровская газель» уже выигрывала первенства России, но в младших возрастах. В прошлом году она взяла «золото» на дистанциях 100 и 200 метров среди девушек до 20 лет. А уже в этом победила в забегах на 60 и 200 метров среди юниорок до 23 лет, но в помещении. Нынешняя медаль в первенствах страны для неё уже 5-я. Добавим, что на соревнованиях Провоторова представляет Липецкую и Ульяновскую область, в которой живёт и тренируется с конца прошлого года.

Ещё одна наша надежда на медаль – Даниил Некрасов в беге на 800 метров. Сегодня победитель прошлогоднего первенства страны пробился в финал, показав седьмой результат дня – 1:49,64. Решающий забег состоится завтра.



Фото и видео ВФЛА

