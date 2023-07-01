Происшествия

25 минут назад

В Ольховце водитель «Ларгуса» снёс столб и погиб

4 348
#Авария #ДТП
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В Ольховце водитель «Ларгуса» снёс столб и погиб

Удар был такой силы, что столб сломался. а автомобиль - всмятку.

Авария унесла человеческую жизнь сегодня около 15:30 в Ольховце Лебедянского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Лада-Ларгус» двигался по населённому пункту, водитель не справился с управлением и врезался в столб. Судя по фотографиям, удар был такой силы, что бетонный столб сломался пополам, а машину превратилась в груду металла.

В результате аварии на месте погиб сам водитель 1987 г.р., а двум его пассажирам мужчинам 1990 и 1996 г.р. с травмами различной степени тяжести потребовалась помощь медиков.

4 348
#Авария #ДТП
1

Комментарии (4)

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да уж

6 минут назад
Румынский автопром.
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тихоня

7 минут назад
Там вроде как 60 км/ч скорость.
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-

12 минут назад
А ещё хотят кабели убрать под землю, чтобы не было столбов. Тогда и дороги убирайте.
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Да ты что!

18 минут назад
Ну повезло мужику! А друзьям нет.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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