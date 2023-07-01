В Ольховце водитель «Ларгуса» снёс столб и погиб

Удар был такой силы, что столб сломался. а автомобиль - всмятку.

Авария унесла человеческую жизнь сегодня около 15:30 в Ольховце Лебедянского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Лада-Ларгус» двигался по населённому пункту, водитель не справился с управлением и врезался в столб. Судя по фотографиям, удар был такой силы, что бетонный столб сломался пополам, а машину превратилась в груду металла.

В результате аварии на месте погиб сам водитель 1987 г.р., а двум его пассажирам мужчинам 1990 и 1996 г.р. с травмами различной степени тяжести потребовалась помощь медиков.