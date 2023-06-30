Происшествия

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Липчанка получила более 700 тысяч рублей за кондиционеры, которых клиенты так и не увидели

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#присвоение
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Липчанка получила более 700 тысяч рублей за кондиционеры, которых клиенты так и не увидели

Марию Матовникову приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор индивидуальному предпринимателю Марии Матовниковой по факту присвоения денежных средств за неоказанные услуги.

36-летнюю липчанку осудили по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж) и по 28 эпизодам по части 2 статьи 161 УК РФ (присвоение).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, предпринимательница занималась поставкой и монтажом кондиционеров, изготовлением и монтажом натяжных потолков, и с 2018 по 2020 года получила от клиентов более 700 000 рублей, однако заказы не выполнила.

Подсудимая вину не признала, однако не оспаривала факта заключения договоров и получения денег. Женщина настаивала, что на полученные деньги приобретала кондиционеры, которые хранились на складе, но не были установлены по вине самих потерпевших, которые не хотели ждать своей очереди или не могли согласовать даты установки.

С учётом смягчающих наказание обстоятельств (впервые привлекается к уголовной ответственности, преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, наличие несовершеннолетних детей, возмещение материального ущерба 21 потерпевшему) суд приговорил женщину за грабёж к штрафу в 30 тысяч рублей в доход государства (но от наказания подсудимая была освобождена в связи с истечением сроков давности, а за 28 эпизодов присвоения путем частичного сложения наказаний — к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
2 558
#присвоение
2

Комментарии (2)

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александр

25 минут назад
займется стиралками .и холодильниками .а какой дурак в перед платит .верх безрасудства .смешно .
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Самый гуманный

57 минут назад
С учётом смегчающих обстоятельств её надо было наградить. А эти как их там потерпевшие могли бы и подождать ещё немного лет.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
34
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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