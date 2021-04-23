Происшествия
19 минут назад
Липчане требуют у полиции и судебных приставов наказания обманувшей их коммерсантки
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Жителям Липецка обещали натяжные потолки и установку кондиционеров, но оставили их с носом.
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Весь прошлый год десятки липчан обращались в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности предпринимателя Марии Матовниковой, не выполнившей своих договорных обязательств. Все они заплатили кто частично, а кто и полную сумму за натяжные потолки и установку кондиционеров, но не получили обещанного. Они создали группу в соцсетях, обратились за помощью в региональное управление Роспотребнадзора и к депутату областного Совета Андрею Трофименкову, и промежуточный успех не заставил себя ждать. После обращения депутата прокуратура области провела проверку и пришла к выводу, что полиция неправомерно отказывала пострадавшим в возбуждении уголовного дела.
«Прокуратура области не согласилась с таким процессуальным решением. В результате принятых мер прокурорского реагирования по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий, СУ УМВД России по Липецку возбудило 26 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), - сообщила GOROD48 в ноябре прошлого года пресс-служба прокуратуры области.
С тех пор прошло полгода, но никаких подвижек по своим уголовным делам пострадавшие от действий коммерсантки липчане не увидели.
- Матовниковой в ноябре 2019 года я заплатила 27 тысяч рублей за потолки, и еще отдала 19,5 тысяч за кондиционер. Кондиционер пришлось покупать самой, а потолков как не было, так и нет, - рассказывает GOROD48 жительница дома №2 по улице Осканова Елена Духанина.
В студии-однушке Елены Духаниной потолок представляет собой голые железобетонные плиты перекрытия, на которых закреплены «лампочки Ильича». Хозяйка квартиры говорит, что на ее звонки предпринимательница не отвечает, сама на связь не выходит. Жилье куплено в ипотеку, а потому у Елены нет свободных средств, чтобы довести ремонт до ума.
- Конечно, хотелось бы вернуть деньги. Обидно, что меня обманули, а аферистка остается без наказания.
У дома в «Елецком» корреспондента GOROD48 ждали еще несколько потерпевших.
- Нас тут собрала общая история. У нас всех взяты деньги, но работа не сделана, а средства за нее не возвращены, - говорит Екатерина Ролдугина.
По словам собравшихся, по уголовному делу по обвинению коммерсантки в мошенничестве уже насчитывается 35 потерпевших, а сумма понесенных ими потерь превысила миллион рублей.
- Барышня действует нагло и без оглядки на правоохранительные органы. Она уже сменила род деятельности и сейчас оказывает парикмахерские услуги на дому. А где полиция? Где Роспотребнадзор? Где налоговая? Ждут потерпевших от уже нового вида деятельности этого человека? - задается вопросами Татьяна Попова, еще одна потерпевшая.
По словам пострадавших, Мария Матовникова несколько лет назад внушала доверие. У нее был магазин с образцами товара, с заказчиками она заключала официальные договоры, работы выполняла в срок. Такое отношение подкупало жителей новоселов, и под сложившуюся репутацию липчане безбоязненно отдавали предпринимательнице деньги. А потом что-то сломалось.
- Сначала она кормила нас «завтраками», а потом и вовсе сказала, что никого нас не знает! - говорит еще одна ее жертва.
Липчане выиграли гражданские иски, но судебные приставы, по их словам, никак не могут найти у ответчицы имущество и описать его в счет ее долговых обязательств.
- Сотрудники соцзащиты сообщают, что эта гражданка проживает с семьей в двухкомнатной благоустроенной квартире, а судебные приставы говорят нам, что она - бомж! Как так может быть? - говорит Татьяна Попова.
В свою очередь, GOROD48 попытался связаться с Марией Матовниковой по телефону. Женщина трубку взяла, но отвечать на вопрос, собирается ли она вернуть заказчикам деньги, не захотела. Предприниматель посоветовала обратиться к ее адвокату, пообещав сообщить номер его телефона, но слова своего не сдержала.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что по уголовному делу, по которому Мария Матовникова проходит как подозреваемая в мошенничестве, продолжается расследование. Трудность его в большом количестве потерпевших, но оно обязательно будет завершено и передано в суд.
А вот что сообщили GOROD48 в пресс-службе УФССП по Липецкой области:
«На исполнении в Советском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области находится сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении Марии Матовниковой. Размер задолженности по исполнительному производству - свыше миллиона рублей.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, судебным приставом-исполнителем Аллой Толчеевой осуществлены меры принудительного исполнения, направленные на выявление имущества должника, на которое возможно обратить взыскание. Так, были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученным ответам, транспортные средства, объекты недвижимости за М. Матовниковой не значатся. В ходе исполнительного производства были установлены открытые расчетные счета на имя Марии Матовниковой. Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках. Однако на них денежные средства не поступали. Согласно ответу налоговой службы, на момент ведения исполнительного производства М. Матовникова индивидуальным предпринимателем не значится. Судебным приставом-исполнителем неоднократно осуществлялись выходы в адрес по месту регистрации должника. Установлено, что должник по адресу, указанному в исполнительном документе, зарегистрирована, но там не проживает».
«Прокуратура области не согласилась с таким процессуальным решением. В результате принятых мер прокурорского реагирования по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий, СУ УМВД России по Липецку возбудило 26 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), - сообщила GOROD48 в ноябре прошлого года пресс-служба прокуратуры области.
С тех пор прошло полгода, но никаких подвижек по своим уголовным делам пострадавшие от действий коммерсантки липчане не увидели.
- Матовниковой в ноябре 2019 года я заплатила 27 тысяч рублей за потолки, и еще отдала 19,5 тысяч за кондиционер. Кондиционер пришлось покупать самой, а потолков как не было, так и нет, - рассказывает GOROD48 жительница дома №2 по улице Осканова Елена Духанина.
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В студии-однушке Елены Духаниной потолок представляет собой голые железобетонные плиты перекрытия, на которых закреплены «лампочки Ильича». Хозяйка квартиры говорит, что на ее звонки предпринимательница не отвечает, сама на связь не выходит. Жилье куплено в ипотеку, а потому у Елены нет свободных средств, чтобы довести ремонт до ума.
- Конечно, хотелось бы вернуть деньги. Обидно, что меня обманули, а аферистка остается без наказания.
У дома в «Елецком» корреспондента GOROD48 ждали еще несколько потерпевших.
- Нас тут собрала общая история. У нас всех взяты деньги, но работа не сделана, а средства за нее не возвращены, - говорит Екатерина Ролдугина.
По словам собравшихся, по уголовному делу по обвинению коммерсантки в мошенничестве уже насчитывается 35 потерпевших, а сумма понесенных ими потерь превысила миллион рублей.
- Барышня действует нагло и без оглядки на правоохранительные органы. Она уже сменила род деятельности и сейчас оказывает парикмахерские услуги на дому. А где полиция? Где Роспотребнадзор? Где налоговая? Ждут потерпевших от уже нового вида деятельности этого человека? - задается вопросами Татьяна Попова, еще одна потерпевшая.
По словам пострадавших, Мария Матовникова несколько лет назад внушала доверие. У нее был магазин с образцами товара, с заказчиками она заключала официальные договоры, работы выполняла в срок. Такое отношение подкупало жителей новоселов, и под сложившуюся репутацию липчане безбоязненно отдавали предпринимательнице деньги. А потом что-то сломалось.
- Сначала она кормила нас «завтраками», а потом и вовсе сказала, что никого нас не знает! - говорит еще одна ее жертва.
Липчане выиграли гражданские иски, но судебные приставы, по их словам, никак не могут найти у ответчицы имущество и описать его в счет ее долговых обязательств.
- Сотрудники соцзащиты сообщают, что эта гражданка проживает с семьей в двухкомнатной благоустроенной квартире, а судебные приставы говорят нам, что она - бомж! Как так может быть? - говорит Татьяна Попова.
В свою очередь, GOROD48 попытался связаться с Марией Матовниковой по телефону. Женщина трубку взяла, но отвечать на вопрос, собирается ли она вернуть заказчикам деньги, не захотела. Предприниматель посоветовала обратиться к ее адвокату, пообещав сообщить номер его телефона, но слова своего не сдержала.
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В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что по уголовному делу, по которому Мария Матовникова проходит как подозреваемая в мошенничестве, продолжается расследование. Трудность его в большом количестве потерпевших, но оно обязательно будет завершено и передано в суд.
А вот что сообщили GOROD48 в пресс-службе УФССП по Липецкой области:
«На исполнении в Советском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области находится сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении Марии Матовниковой. Размер задолженности по исполнительному производству - свыше миллиона рублей.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, судебным приставом-исполнителем Аллой Толчеевой осуществлены меры принудительного исполнения, направленные на выявление имущества должника, на которое возможно обратить взыскание. Так, были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученным ответам, транспортные средства, объекты недвижимости за М. Матовниковой не значатся. В ходе исполнительного производства были установлены открытые расчетные счета на имя Марии Матовниковой. Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках. Однако на них денежные средства не поступали. Согласно ответу налоговой службы, на момент ведения исполнительного производства М. Матовникова индивидуальным предпринимателем не значится. Судебным приставом-исполнителем неоднократно осуществлялись выходы в адрес по месту регистрации должника. Установлено, что должник по адресу, указанному в исполнительном документе, зарегистрирована, но там не проживает».
457