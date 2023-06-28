сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: смерть в огне, уборка ила из Комсомольского пруда и Сырский Рудник без света
Сегодня, 28 июня, стало известно о гибели мужчины на пожаре, GOROD48 узнал, как будут чистить Комсомольский пруд, и жители Сырского Рудника более суток провели без света из-за непогоды.
Сегодня на улице Яна Берзина в автомобиле «Киа» загорелся двигатель. Водитель бросился его тушить, а дверь машины осталась открыта. И в это время, как на зло, мимо проезжал пассажирский автобус, который задел эту самую дверь. Так что авто пострадало дважды: и от пожара, и от ДТП.
Во второй половине следующего года мэрия планирует очистить Комсомольский пруд от, накопившегося за 15 лет ила, а также отремонтировать чашу и стенки пруда. Выяснилось, что весеннего ремонта, на который потратили 1,7 миллионов рублей, оказалось не достаточно. Так что в следующем году на все про все планируют потратить 55 миллионов рублей. В 2008 году ремонт и очистка пруда обошлись в 36 миллионов рублей.
Стоит добавить, что чистить пруд лучше зимой, поэтому в мэрии и не спешат. А прошлый ремонт запомнился горожанам курьезной аварией. В иле чуть не утонул бульдозер, который потом пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники.
Пока же рядом с Комсомольским прудом рабочие компании «Фасад Комплект» заканчивают ремонт бетонных стенок газонов и клумб. По сути, они исправляют косяки фирмы «Доминант», с которой мэрия судилась, но так и не получила отсуженных денег.
— Засыпали бы его, сделали красивый, хороший парк для отдыха, с деревьями с лавочками, каждый год тратить на него такие бешеные деньги для чего, — предложил революционный вариант ваха.
— Забудьте, обещанного три года ждут, а на четвертый прощают, — засомневался в реальности ремонта Хтьфу.
Продвигаются работы и на Сокольском мосту. На его закрытой для движения половине уже уложен первый слой асфальта. Дорожники уверяют, что работы идут в графике.
Из-за вчерашней непогоды больше суток жители Сырского Рудника сидели б ез света больше суток. Энергетики уверяли — старались как могли, чтобы побыстрее наладить электроснабжение, но поврежденные участки сети находятся в труднодоступном районе. В 17.12 работу системы восстановили.
Вчера, кстати, в Липецке ветер повалил шесть деревьев. Один из стволов приземлился на автомобиль «Инфинити», припаркованный у стадиона «Металлург».
— Район стадиона «Металлург» — проклятое, видимо, место. Там деревья валятся на машины. Потому что надо старые спиливать. Именно в этом же районе лет пять назад на мою машину тоже дерево упало, бодалась я бодалась с управляющей компанией и главным смотрителем. Проиграла. Мне сказали, это все равно что с ветряной мельницей воевать. Сочувствую владельцу машины. И удачи в суде! — поделилась опытом Ксю.
Синоптики обещают, что лето скоро настанет, но надо еще немного потерпеть. Завтра в Липецке столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса. Также ожидаются небольшие дожди.
Электорат