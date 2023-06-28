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Липецкая вечЁрка: смерть в огне, уборка ила из Комсомольского пруда и Сырский Рудник без света

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#вечЁрка #пожар #Комсомольский пруд #отключения
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Липецкая вечЁрка: смерть в огне, уборка ила из Комсомольского пруда и Сырский Рудник без света

Сегодня, 28 июня, стало известно о гибели мужчины на пожаре, GOROD48 узнал, как будут чистить Комсомольский пруд, и жители Сырского Рудника более суток провели без света из-за непогоды.

В селе Долгоруково накануне горел жилой дом. После того, как пожар был потушен, спасатели нашли в одной из комнат тело 66-летнего мужчины.

Сегодня на улице Яна Берзина в автомобиле «Киа» загорелся двигатель. Водитель бросился его тушить, а дверь машины осталась открыта. И в это время, как на зло, мимо проезжал пассажирский автобус, который задел эту самую дверь. Так что авто пострадало дважды: и от пожара, и от ДТП.

Во второй половине следующего года мэрия планирует очистить Комсомольский пруд от, накопившегося за 15 лет ила, а также отремонтировать чашу и стенки пруда. Выяснилось, что весеннего ремонта, на который потратили 1,7 миллионов рублей, оказалось не достаточно. Так что в следующем году на все про все планируют потратить 55 миллионов рублей. В 2008 году ремонт и очистка пруда обошлись в 36 миллионов рублей.

Стоит добавить, что чистить пруд лучше зимой, поэтому в мэрии и не спешат. А прошлый ремонт запомнился горожанам курьезной аварией. В иле чуть не утонул бульдозер, который потом пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники.

Пока же рядом с Комсомольским прудом рабочие компании «Фасад Комплект» заканчивают ремонт бетонных стенок газонов и клумб. По сути, они исправляют косяки фирмы «Доминант», с которой мэрия судилась, но так и не получила отсуженных денег.





— Засыпали бы его, сделали красивый, хороший парк для отдыха, с деревьями с лавочками, каждый год тратить на него такие бешеные деньги для чего, — предложил революционный вариант ваха.

— Забудьте, обещанного три года ждут, а на четвертый прощают, — засомневался в реальности ремонта Хтьфу.

Продвигаются работы и на Сокольском мосту. На его закрытой для движения половине уже уложен первый слой асфальта. Дорожники уверяют, что работы идут в графике.

Из-за вчерашней непогоды больше суток жители Сырского Рудника сидели б ез света больше суток. Энергетики уверяли — старались как могли, чтобы побыстрее наладить электроснабжение, но поврежденные участки сети находятся в труднодоступном районе. В 17.12 работу системы восстановили. 

Вчера, кстати, в Липецке ветер повалил шесть деревьев. Один из стволов приземлился на автомобиль «Инфинити»,  припаркованный у стадиона «Металлург».

— Район стадиона «Металлург» — проклятое, видимо, место. Там деревья валятся на машины. Потому что надо старые спиливать. Именно в этом же районе лет пять назад на мою машину тоже дерево упало, бодалась я бодалась с управляющей компанией и главным смотрителем. Проиграла. Мне сказали, это все равно что с ветряной мельницей воевать. Сочувствую владельцу машины. И удачи в суде! — поделилась опытом Ксю.

Синоптики обещают, что лето скоро настанет, но надо еще немного потерпеть. Завтра в Липецке столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса. Также ожидаются небольшие дожди.
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#вечЁрка #пожар #Комсомольский пруд #отключения
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