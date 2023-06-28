Погода в Липецке

11 минут назад

Дожди продолжатся, на улице — до +23

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#дожди
Дожди продолжатся, на улице — до +23

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием циклона — погода будет облачной, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области облачно, ночью небольшие, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.

День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла. 

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#дожди

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