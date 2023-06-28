Происшествия

сегодня, 16:02

Загоревшаяся машина попала в аварию на улице Яна Берзина

900
#ДТП #МЧС #пожар
Днем 28 июня на проезжей части улицы Яна Берзина в Липецке во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Киа».

По словам очевидцев, водитель автомобиля прижался к обочине и собрался выходить. В этот момент «Киа» объезжал автобус, который задел открытую водителем дверь.

Пламя под капотом водитель успел потушить, поэтому огонь не успел перекинуться в салон. Двойное происшествие обошлось без пострадавших.
900
#ДТП #МЧС #пожар

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