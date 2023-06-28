Общество

8 минут назад

Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник

46
#дождь #отключение света
Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник

Энергетики устраняют аварию со вчерашнего дня.

Начавшийся вчера ночью дождь привел к отключению электроснабжения района Сырский Рудник. Жители района жалуются, что света в их домах нет уже больше суток.

«Уже сутки нет света. Диспетчер говорит, что сегодня к 12, возможно, все починят, что-то аварийное. Это не одна улица, а весь Сырский», — написали GOROD48 жители района.

«Причиной перерыва электроснабжения стали технологические нарушения в сетях, вызванные непогодой и обильными осадками», — сообщили GOROD48 в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго».

По словам энергетиков, аварию устраняют шесть бригад, они работают в круглосуточном режиме. Затянувшийся ремонт в «Липецкэнерго» объясняют труднодоступностью поврежденных участков сети.
46
#дождь #отключение света

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