Обильный дождь оставил без света Сырский Рудник

Энергетики устраняют аварию со вчерашнего дня.

Начавшийся вчера ночью дождь привел к отключению электроснабжения района Сырский Рудник. Жители района жалуются, что света в их домах нет уже больше суток.



«Уже сутки нет света. Диспетчер говорит, что сегодня к 12, возможно, все починят, что-то аварийное. Это не одна улица, а весь Сырский», — написали GOROD48 жители района.



«Причиной перерыва электроснабжения стали технологические нарушения в сетях, вызванные непогодой и обильными осадками», — сообщили GOROD48 в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго».



По словам энергетиков, аварию устраняют шесть бригад, они работают в круглосуточном режиме. Затянувшийся ремонт в «Липецкэнерго» объясняют труднодоступностью поврежденных участков сети.