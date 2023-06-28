Происшествия
47 минут назад
Ветер и дождь свалили в Липецке шесть деревьев
В основном, деревья падали на провода, и только в одном случае — на машину.
Вчера в Липецке упали шесть деревьев. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-служба администрации Липецка.
Пострадавших нет. В одном случае — на улице Барашева дерево упало на автомобиль «Инфинити». Переломившийся ствол также перегородил часть дороги.
В остальных пяти случаях сломавшиеся деревья падали на провода.
Пострадавших нет. В одном случае — на улице Барашева дерево упало на автомобиль «Инфинити». Переломившийся ствол также перегородил часть дороги.
В остальных пяти случаях сломавшиеся деревья падали на провода.
Ксю
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