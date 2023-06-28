Происшествия

47 минут назад

Ветер и дождь свалили в Липецке шесть деревьев

2 442
#дерево #ветер
2
Ветер и дождь свалили в Липецке шесть деревьев

В основном, деревья падали на провода, и только в одном случае — на машину.

Вчера в Липецке упали шесть деревьев. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-служба администрации Липецка.

Пострадавших нет. В одном случае — на улице Барашева дерево упало на автомобиль «Инфинити». Переломившийся ствол также перегородил часть дороги.

В остальных пяти случаях сломавшиеся деревья падали на провода.
2 442
#дерево #ветер
2

Комментарии (2)

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Ксю

23 минуты назад
Район стадиона металлург проклятое видимо место, там деревья валятся на машины . Потому что надо старые спиливать . Именно в этом же районе лет 5 назад на мою машину тоже дерево упало , бодалась я бодалась с управляющей компанией и главным смотрителем . Проиграла . Мне сказали , это все равно что с ветряной мельницей воевать . Сочувствую владельцу машины . И удачи в суде !!
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Что

34 минуты назад
за привычка ,ставить свои тачки под деревья ?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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