Общество

48 минут назад

На Сокольском мосту уложен первый слой асфальта

3 332
#сокольский мост
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На Сокольском мосту уложен первый слой асфальта

В УГС Липецка надеются, что подрядчик сдаст мост на месяц-полтора раньше установленного контрактом срока.

На Сокольском мосту ООО «Инфинити Групп» завершило укладку асфальтобетона на закрытой для автомобилей части путепровода. Как на самом мосту, так и на заново перекрытой плитами пешеходной зоне.

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- В целом компания держит хороший темп. Работаем по согласованному с заказчиком графику. В подмостовой зоне мы выполнили на 90% восстановление защитного слоя бетона на металлоконструкциях пролетных строений и опор. На той части моста, которая закрыта для движения, осталось уложить еще два слоя асфальтобетона, - рассказал GOROD48 заместитель директора по строительству «Инфинити групп» Максим Колпаков.

В управлении главного смотрителя Липецка подтверждают слова подрядчика. Заказчик надеется, что строители закончат ремонт на месяц-полтора раньше оговоренного в муниципальном контракте срока.

Напомним, что работы на возведенном 50 лет назад мосту, который после этого ни разу капитально не ремонтировали, должны завершиться по контракту к 1 декабря.
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#сокольский мост
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Комментарии (3)

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Витек

37 минут назад
Либо вчера в дождь укладывали?
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Алоизий

38 минут назад
Раньше это хорошо, ещё бы хоть немного постоял после ремонта. Ну, не как мост на Терешковой.
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Ну, Ну..

38 минут назад
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь...
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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