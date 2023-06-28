На Сокольском мосту уложен первый слой асфальта

В УГС Липецка надеются, что подрядчик сдаст мост на месяц-полтора раньше установленного контрактом срока.

На Сокольском мосту ООО «Инфинити Групп» завершило укладку асфальтобетона на закрытой для автомобилей части путепровода. Как на самом мосту, так и на заново перекрытой плитами пешеходной зоне.- В целом компания держит хороший темп. Работаем по согласованному с заказчиком графику. В подмостовой зоне мы выполнили на 90% восстановление защитного слоя бетона на металлоконструкциях пролетных строений и опор. На той части моста, которая закрыта для движения, осталось уложить еще два слоя асфальтобетона, - рассказал GOROD48 заместитель директора по строительству «Инфинити групп» Максим Колпаков.В управлении главного смотрителя Липецка подтверждают слова подрядчика. Заказчик надеется, что строители закончат ремонт на месяц-полтора раньше оговоренного в муниципальном контракте срока.Напомним, что работы на возведенном 50 лет назад мосту, который после этого ни разу капитально не ремонтировали, должны завершиться по контракту к 1 декабря.