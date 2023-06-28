Мужчина погиб в селе Долгоруково во время пожара

Его тело нашли в зале жилого дома.

За сутки подразделения ГУ МЧС по Липецкой области тушили девять пожаров. В одном из них погиб человек.



Пожар со смертельным исходом случился вечером 27 июня в селе Долгоруково - горел жилой дом. В большой комнате дома пожарные нашли тело мужчины.



В этот же день сгорели два мотоцикла на подземной парковке жилого дома по улице Нижней Логовой в Липецке: «Ducati Monster 696» и мотоцикл неустановленной марки. Также пострадала внутренняя отделка парковки.



А на улице Космонавтов у дома № 106 в Липецке сгорел автомобиль «ВАЗ-21114».



Также в дождливую погоду минувшего дня зарегистрированы четыре инцидента, связанные с короткими замыканиями проводки без последующего горения.

