Происшествия

50 минут назад

Мужчина погиб в селе Долгоруково во время пожара

208
#МЧС #пожар
Мужчина погиб в селе Долгоруково во время пожара

Его тело нашли в зале жилого дома.

За сутки подразделения ГУ МЧС по Липецкой области тушили девять пожаров. В одном из них погиб человек.

Пожар со смертельным исходом случился вечером 27 июня в селе Долгоруково - горел жилой дом. В большой комнате дома пожарные  нашли тело мужчины.

В этот же день сгорели два мотоцикла на подземной парковке жилого дома по улице Нижней Логовой в Липецке: «Ducati Monster 696» и мотоцикл неустановленной марки. Также пострадала внутренняя отделка парковки.

А на улице Космонавтов у дома № 106 в Липецке сгорел автомобиль «ВАЗ-21114».

Также в дождливую погоду минувшего дня зарегистрированы четыре инцидента, связанные с короткими замыканиями проводки без последующего горения.
208
#МЧС #пожар

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