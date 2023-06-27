Происшествия

8 минут назад

Скрывшийся с места страшной аварии в Грязях водитель «Туарега» написал явку с повинной

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#ДТП
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Мужчина сам пришёл в полицию.

Установлена личность водителя, находившегося за рулём автомобиля «Фольксваген Туарег», попавшего 22 июня в серьёзную аварию в Грязях. 32-летний житель города Грязи сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.

Напомним, 22 июня в 22:30 в Грязях в районе доме №63 по улице Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Хендай Соната». Ночью 23 июня в день своего 23-летия водитель «Хендая» умер в больнице. Водитель «Фольксвагена» с места происшествия скрылся. 

Жуткую аварию записала камера наблюденияСудя по записи, произошло лобовое столкновение. Удар был такой силы, что в припаркованных автомобилях сработали сигнализации. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23 июня было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» сам пришёл в органы внутренних дел и написал явку с повинной.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля «Фольксваген Туарег» на полосу встречного движения.

По делу назначена автотехническая и генно-молекулярная экспертиза. Расследование продолжается.

Фото - Anastasia LavrinenkoМихаил Зотов 
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#ДТП
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