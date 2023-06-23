Происшествия

34 минуты назад

Серьёзная авария в Грязях: 23-летний водитель «Хендая» умер в больнице

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#ДТП
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Серьёзная авария в Грязях: 23-летний водитель «Хендая» умер в больнице

Поздно вечером на улице Советской столкнулись «Фольксваген» и «Хендай».

22 июня в 22:30 в Грязях в районе доме №63 по улице Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» под управлением водителя, личность которого устанавливается, и «Хендай Соната» с 23-летним парнем за рулем.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23-летний водитель «Хёндая» был госпитализирован с места ДТП, но ночью скончался в больнице от полученных травм.

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В соцсетях пишут, что водитель умер в свой день рождения.

Фото - vk.com/overheardgrz и vk.com/umvd48
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#ДТП
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Комментарии (3)

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Марина

10 минут назад
Лично незнаю, но как же жаль парня,ему жить да жить и ростить прекрасное поколение, а в итоге из за урода ,все мечты на смарку!Строго надо наказать виновного....
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Ирина

11 минут назад
Это друг моего сына, очень добрый, отзывчивый парень, действительно умер в день своего 23 лет я!!!! А виновник скрывается, машину оставил на месте.... неоднократно в городе создавал аварийные ситуации, беспределищик, все с рук сходит, ездит пьяный за рулём... У Егора осталось 2 е маленьких деток... Надеемся на справедливое наказание!!!!!
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Житель

23 минуты назад
Егор был отличным парнем! Очень жаль что так все получилось.
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