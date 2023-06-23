Серьёзная авария в Грязях: 23-летний водитель «Хендая» умер в больнице

Поздно вечером на улице Советской столкнулись «Фольксваген» и «Хендай».

22 июня в 22:30 в Грязях в районе доме №63 по улице Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» под управлением водителя, личность которого устанавливается, и «Хендай Соната» с 23-летним парнем за рулем.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23-летний водитель «Хёндая» был госпитализирован с места ДТП, но ночью скончался в больнице от полученных травм.В соцсетях пишут, что водитель умер в свой день рождения.