Происшествия
34 минуты назад
Серьёзная авария в Грязях: 23-летний водитель «Хендая» умер в больнице
Поздно вечером на улице Советской столкнулись «Фольксваген» и «Хендай».
22 июня в 22:30 в Грязях в районе доме №63 по улице Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» под управлением водителя, личность которого устанавливается, и «Хендай Соната» с 23-летним парнем за рулем.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23-летний водитель «Хёндая» был госпитализирован с места ДТП, но ночью скончался в больнице от полученных травм.
В соцсетях пишут, что водитель умер в свой день рождения.
Фото - vk.com/overheardgrz и vk.com/umvd48
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23-летний водитель «Хёндая» был госпитализирован с места ДТП, но ночью скончался в больнице от полученных травм.
В соцсетях пишут, что водитель умер в свой день рождения.
Фото - vk.com/overheardgrz и vk.com/umvd48
Марина
Ирина
Житель