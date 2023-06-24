Происшествия

59 минут назад

Жуткую аварию, после которой в больнице умер 23-летний парень, записала камера наблюдения

3 1985
#авария #ДТП
4
Камера наблюдения записала столкновение автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Хендай Соната»вечером 22 июня в Грязях. Госпитализированный с места аварии 23-летний водитель «Хендай Соната» умер в больнице. Это произошло в его день рождения.

Водитель «Фольксвагена», напомним, разыскивается полицейскими. По данным на 23 июня, им удалось установить личность владельца машины.

Судя по записи камеры наблюдения, произошло лобовое столкновение. Удар был такой силы, что в припаркованных автомобилях сработали сигнализации. 

3 1985
#авария #ДТП
4

Комментарии (3)

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Возмущенная жительница

35 минут назад
Да,мозги,когда на встречку выезжают.
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Нонка

39 минут назад
Эх,молодость! Кладбища молодеют ,жизнь все короче -стремительное!
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-

50 минут назад
Противник оказался на встречной. У него что-то отказало?
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