Двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Хирурги собирали искалеченную кисть четыре с половиной часа, но один палец спасти не сумели.

Хирургам детской областной больницы с минувшие выходные пришлось решать нетривиальную задачу — к ним попал двухлетний мальчик с ужасной травмой кисти руки, которую он засунул в электромясорубку.



Операционная бригада уже была готова оперировать малыша — врачи получили информацию от спасателей управления по делам ГО и ЧС по Липецку, выехавших по вызову родителей ребенка. После того, как спасатели аккуратно распилили корпус мясорубки, они тут же доставили мальчика в областную больницу.



— Травма оказалась очень тяжелой. Кисть была искромсана, фаланги пальцев изломаны. Один из пальцев оказался полностью отсечен ножом электроприбора, — рассказали GOROD48 в клинике.



Кропотливая операция шла более четырех с половиной часов. Хирурги ушили раны, собрали раздробленные кости, но тот самый палец, который был отрезан, спасти не удалось.