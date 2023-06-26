Происшествия

57 минут назад

Двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

4 1168
#дети #травма
2
Двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Хирурги собирали искалеченную кисть четыре с половиной часа, но один палец спасти не сумели.

Хирургам детской областной больницы с минувшие выходные пришлось решать нетривиальную задачу — к ним попал двухлетний мальчик с ужасной травмой кисти руки, которую он засунул в электромясорубку.

Операционная бригада уже была готова оперировать малыша — врачи получили информацию от спасателей управления по делам ГО и ЧС по Липецку, выехавших по вызову родителей ребенка. После того, как спасатели аккуратно распилили корпус мясорубки, они тут же доставили мальчика в областную больницу.

— Травма оказалась очень тяжелой. Кисть была искромсана, фаланги пальцев изломаны. Один из пальцев оказался полностью отсечен ножом электроприбора, — рассказали GOROD48 в клинике.

Кропотливая операция шла более четырех с половиной часов. Хирурги ушили раны, собрали раздробленные кости, но тот самый палец, который был отрезан, спасти не удалось.
4 1168
#дети #травма
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Святая

5 минут назад
Мамашка, ну вот все я же мамки! Это секундное дело и от этого никто не застрахован. Здоровья малышу, а родителям терпения и сил.
ответить

Л

18 минут назад
Малышу скорейшего выздоровления. Докторам сердечная благодарность и низкий поклон за их профессионализм.
ответить

Соседка

29 минут назад
Мамаша,мать её так...
ответить

Мамашка

45 минут назад
Смотрела в телефон а не за ребенком! Зачем рожают то. Здоровья малышу.
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

За падение на 7-летнего мальчика футбольных ворот ответят чиновники и администрация школы
#хатаность
1
За падение на 7-летнего мальчика футбольных ворот ответят чиновники и администрация школы

сегодня, 12:50

Происшествия
Короткое замыкание вызвало задымление в цехе холодного проката НЛМК
#пожар
3
Короткое замыкание вызвало задымление в цехе холодного проката НЛМК

сегодня, 12:21

Происшествия
Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись
#пропавшие без вести
1
Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись

сегодня, 11:13

Происшествия
Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье
#Авария #ДТП
1
Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье

сегодня, 11:05

Происшествия
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем
#МЧС #пожар
2
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем

сегодня, 10:45

Происшествия
В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков
#наркотики
9
В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков

сегодня, 10:17

Происшествия