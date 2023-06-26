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Мэрия Липецка разместила заказ на разметку дорог в центре города под платные парковки

8 620
#парковки
3
Мэрия Липецка разместила заказ на разметку дорог в центре города под платные парковки

Управление главного смотрителя готово заплатить подрядчику 7 670 033 рублей.

Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на обустройство техническими средствами организации дорожного движения автомобильных дорог улично-дорожной сети города для организации платных парковочных мест.

Начальная цена контракта — 7 670 033 рубля. Подрядчик обязан до 31 августа демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых. На это предназначено 3 677 755 рублей. На нанесение разметки холодным и горячим разноцветным пластиком выделены 4 032 227 рублей.

Напомним, что в мае мэрия выделила 12 млн рублей на обустройство парковочных мест в центре города. Тогда же председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил депутатам горсовета, что «средства пойдут на установку знаков парковки, дорожную разметку, зарплату специалистов, которые будут обеспечивать эту работу», и что «речь идет о 830 парковочных местах на девяти улицах».

Проект курирует УГС Липецка. Как только его запустят, час парковки в центре Липецка будет стоить 35 рублей (первые 15 минут — бесплатно). Подробности мэрия сообщит тогда, когда будут закончены все подготовительные работы.
8 620
#парковки
3

Комментарии (8)

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Никита

9 минут назад
это не москва - какие платные парковки, для чего? заняться нечем?
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Айболит

10 минут назад
Липчанин, не хорошо хвалится 35-ю рублями.
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Липчанин

25 минут назад
Хорошая сумма для распила.. А самое главное окупаемости ноль, в убыток, однозначно... То есть, эффективно.
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Липчанка

26 минут назад
В близлежащих дворах будет полный хаос.
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я

35 минут назад
Знаки тоже оказывается можно регулярно менять, как плитку и бордюры.
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Липчанин

39 минут назад
Садовод, дешевая у тебя шкура), нет денег на парковку ходи пешком
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житель

51 минуту назад
не окупится
ответить

Садовод

сегодня, 12:08
Я всё ждал, какой ещё придумают повод содрать с меня ещё одну шкуру
ответить
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