Общество
сегодня, 11:44
Мэрия Липецка разместила заказ на разметку дорог в центре города под платные парковки
Управление главного смотрителя готово заплатить подрядчику 7 670 033 рублей.
Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на обустройство техническими средствами организации дорожного движения автомобильных дорог улично-дорожной сети города для организации платных парковочных мест.
Начальная цена контракта — 7 670 033 рубля. Подрядчик обязан до 31 августа демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых. На это предназначено 3 677 755 рублей. На нанесение разметки холодным и горячим разноцветным пластиком выделены 4 032 227 рублей.
Напомним, что в мае мэрия выделила 12 млн рублей на обустройство парковочных мест в центре города. Тогда же председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил депутатам горсовета, что «средства пойдут на установку знаков парковки, дорожную разметку, зарплату специалистов, которые будут обеспечивать эту работу», и что «речь идет о 830 парковочных местах на девяти улицах».
Проект курирует УГС Липецка. Как только его запустят, час парковки в центре Липецка будет стоить 35 рублей (первые 15 минут — бесплатно). Подробности мэрия сообщит тогда, когда будут закончены все подготовительные работы.
Начальная цена контракта — 7 670 033 рубля. Подрядчик обязан до 31 августа демонтировать на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой 226 дорожных знаков, отремонтировать 284 существующих и установить 339 новых. На это предназначено 3 677 755 рублей. На нанесение разметки холодным и горячим разноцветным пластиком выделены 4 032 227 рублей.
Напомним, что в мае мэрия выделила 12 млн рублей на обустройство парковочных мест в центре города. Тогда же председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил депутатам горсовета, что «средства пойдут на установку знаков парковки, дорожную разметку, зарплату специалистов, которые будут обеспечивать эту работу», и что «речь идет о 830 парковочных местах на девяти улицах».
Проект курирует УГС Липецка. Как только его запустят, час парковки в центре Липецка будет стоить 35 рублей (первые 15 минут — бесплатно). Подробности мэрия сообщит тогда, когда будут закончены все подготовительные работы.
Никита
Айболит
Липчанин
Липчанка
я
Липчанин
житель
Садовод