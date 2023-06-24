Погода в Липецке

сегодня, 18:34

В Липецкой области завтра станет немного прохладнее

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#погода #
В Липецкой области завтра станет немного прохладнее

25 июня Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода ожидается преимущественно без осадков. 26 и 27 июня регион окажется под влиянием фронтов южного циклона – погода будет неустойчивой, с дождями различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

На севере Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.

День 25 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году –6 градусов тепла.
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#погода #

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