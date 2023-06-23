Из Липецка выдворят несколько нелегалов

В полиции подвели итоги профилактической операции «Нелегал — 2023»

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023» полиция выявила несколько случаев нарушения миграционного законодательства.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейскими был выявлен мужчина, который не исполнил решение суда о выдворение за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда из страны.



Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда). Санкция этой статьи — штраф и выдворение за пределы России.



Кроме того, установлены гражданка Узбекистана и ее несовершеннолетняя дочь, а также гражданин Азербайджана, которые жили на территории Липецка без документов, дающих право на пребывание в России. Нарушители привлечены к административной ответственности — их оштрафовали и по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России), и теперь их выдворят из страны. Пока же иностранцы по решению суда помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку.



«Полицией постоянно проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами», - добавляют в пресс-службе регионального управления МВД.