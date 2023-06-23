Происшествия

сегодня, 17:49

Из Липецка выдворят несколько нелегалов

1 409
#миграция #иностранцы
1
Из Липецка выдворят несколько нелегалов

В полиции подвели итоги профилактической операции «Нелегал — 2023»

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023» полиция выявила несколько случаев нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, полицейскими был выявлен мужчина, который не исполнил решение суда о выдворение за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда из страны.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда). Санкция этой статьи — штраф и выдворение за пределы России.

Кроме того, установлены гражданка Узбекистана и ее несовершеннолетняя дочь, а также гражданин Азербайджана, которые жили на территории Липецка без документов, дающих право на пребывание в России. Нарушители привлечены к административной ответственности — их оштрафовали и по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России), и теперь их выдворят из страны. Пока же иностранцы по решению суда помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку.

«Полицией постоянно проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами», - добавляют в пресс-службе регионального управления МВД.
1 409
#миграция #иностранцы
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

17 минут назад
Линчане,не сдавайте жильё
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Поножовщина в Ельце: обвиняемый в убийстве арестован
#поножовщина #конфликт #труп
1
Поножовщина в Ельце: обвиняемый в убийстве арестован

сегодня, 16:57

Происшествия
За 12 краж из «Пятерочки» и «Магнита» — полтора года лишения свободы
#кража
6
За 12 краж из «Пятерочки» и «Магнита» — полтора года лишения свободы

сегодня, 15:43

Происшествия
25-летняя женщина нашла потерянную пенсионеркой сумку — теперь ей грозит срок за кражу
#кража
14
25-летняя женщина нашла потерянную пенсионеркой сумку — теперь ей грозит срок за кражу

сегодня, 14:45

Происшествия
В столкновении двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» пострадал пассажир легкового автомобиля
#ДТП #грузовик
6
В столкновении двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» пострадал пассажир легкового автомобиля

сегодня, 14:40

Происшествия
По факту гибели 22-летней липчанки проводится доследственная проверка
#труп
12
По факту гибели 22-летней липчанки проводится доследственная проверка

сегодня, 13:31

Происшествия
При взрыве ёмкости с битумом 69-летний мужчина получил глубокие ожоги ног
#ожог
3
При взрыве ёмкости с битумом 69-летний мужчина получил глубокие ожоги ног

сегодня, 12:30

Происшествия