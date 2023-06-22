сегодня, 12:49
Сегодня начались кампании по выборам депутатов четырех муниципальных округов
Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский округа образованы в ходе муниципальной реформы.
Понятие «муниципальный округ» включено в областной закон о выборах в этом году. Округа появились после муниципальной реформы, в них объединились сельские поселения четырёх районов. Жителям Воловского округа предстоит избрать 15 депутатов Измалковского — 20. В Становлянского и Добровского — по 18. Проголосовать смогут почти 56 тысяч человек.
«Выборы в Советы депутатов муниципальных округов пройдут по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным избирательным округам. Каждый избиратель на этих выборах обладает количеством голосов, равным числу избираемых депутатов в избирательном округе. Поэтому в бюллетене нужно будет ставить не одну, а несколько отметок. Избранными признают кандидатов, которых поддержало большинство.
С завтрашнего дня на муниципальных выборах начинается период выдвижения кандидатов. Завершится он в 18.00 часов 22 июля. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованием избирательного законодательства будет проведена не позднее 9 августа», — рассказали в областном избиркоме.
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