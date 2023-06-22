Политика

сегодня, 12:49

Сегодня начались кампании по выборам депутатов четырех муниципальных округов

2 181
#выборы
Сегодня начались кампании по выборам депутатов четырех муниципальных округов

Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский округа образованы в ходе муниципальной реформы.

22 июня опубликованы постановления территориальных избирательных комиссий о назначении выборов в Советы депутатов Воловского, Добровского, Измалковского и Становлянского муниципальных округов. Начались также выборы в Совет депутатов Куйманского сельсовета Лебедянского района и дополнительные выборы в Данковский горсовет по избирательному округу № 11. Об этом сообщает избирательная комиссия Липецкой области.

Понятие «муниципальный округ» включено в областной закон о выборах в этом году. Округа появились после муниципальной реформы, в них объединились сельские поселения четырёх районов. Жителям Воловского округа предстоит избрать 15 депутатов Измалковского — 20. В Становлянского и Добровского — по 18. Проголосовать смогут почти 56 тысяч человек.

«Выборы в Советы депутатов муниципальных округов пройдут по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным избирательным округам. Каждый избиратель на этих выборах обладает количеством голосов, равным числу избираемых депутатов в избирательном округе. Поэтому в бюллетене нужно будет ставить не одну, а несколько отметок. Избранными признают кандидатов, которых поддержало большинство.

С завтрашнего дня на муниципальных выборах начинается период выдвижения кандидатов. Завершится он в 18.00 часов 22 июля. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованием избирательного законодательства будет проведена не позднее 9 августа», — рассказали в областном избиркоме.

2 181
#выборы

Комментарии (2)

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неоднозначник

25 минут назад
ожидается сильная конкуренция и серьезная борьба кандидатов с непредсказуемыми результатами ?
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Липчанин

52 минуты назад
Буду долго смеятся, если после всего происходящего, опять скажут, что победила партия власти
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