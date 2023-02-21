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В четырех районах Липецкой области ожидаются новые выборы
Голосование может состояться в тех районах, которые выступили за проведение муниципальной реформы: Добровском, Воловском, Измалковском и Становлянском.
Напомним, муниципальную реформу правительство области запустило еще в прошлом году. После ее завершения, нынешняя двухуровневая муниципальная власть — администрация района и сельские поселения — станет одноуровневой. Сельсоветы упразднят, а районы станут муниципальными округами с единым бюджетом. Его глава будет назначать руководителей территориальных отделов, которые появятся вместо сельсоветов, а функции представительной власти начнет исполнять Совет депутатов округа. Реформа уже получила законодательную основу — последняя сессия областного Совета приняла несколько поправок, которые ввели в административно-территориальное устройство региона новое понятие — муниципальный округ.
В Добровском районе инициативу о создании муниципального округа выдвинули органы местного самоуправления. Ее поддержали 16 из 17 сельсоветов. В Воловском районе инициатором создания округа стал Большеивановский сельсовет, который поддержали все другие сельсоветы и райсовет. В Измалковском районе инициативу выдвинул Афанасьевский сельсовет, также получивший полную поддержку. В Становлянском районе инициаторами создания муниципального округа стали депутаты райсовета, которые были поддержаны в 17 из 18 сельских поселений.
Вчера на заседание комитета областного Совета по госустройству приехали главы только двух из этих районов — Воловского и Становлянского. Главы Добровского и Измалковского прислали вместо себя представителей.
Глава Становлянского района Сергей Никитин заявил депутатам, что муниципальная реформа не означает ликвидации местного самоуправления. Преобразование района в муниципальный округ позволит отказаться от дублирующих функций в управлении, увеличит инвестиционную привлекательность округа, позволит ему активнее участвовать в различных государственных и областных программах, которые требуют софинансирования из местных бюджетов. Сергей Никитин отметил, что в его районе только в пяти поселениях нет проблем с наполняемостью бюджетов.
— Мы сегодня ругаем местную власть, но никто не посмотрел на уровень зарплат глав сельских поселений, он не менялся 10 лет. Зарплата такая низкая, что никто не идет туда работать, — рассказал Сергей Никитин.
После реформы главы сельсоветов станут руководителями территориальных отделов округа — т. е. муниципальными служащими.
Глава Воловского района Никита Соловьев также считает, что муниципальная реформа необходима возглавляемому им району.
— Реформа позволит унифицировать решение вопросов местного значения, консолидировать финансовые средства. Предотвратить неравенство бюджетов сельских поселений, решить кадровые вопросы. Двухуровневая система власти в маленьком районе не нужна, — сказал Никита Соловьев.
— Мы считаем, что законопроект позволит эффективно и оперативно принимать решения, применять федеральные и региональные программы на всей территории округа. На территории останутся органы местного самоуправления. Вместо администраций сельских поселений будут созданы территориальные отделы с наделением права юридического лица. Все хозяйственные вопросы будут быстро и оперативно решаться. Жителям района не придется ездить в административный центр округа, так как все сохранится на местах. Что мы потеряем? Мы потеряем Советы депутатов поселений, но создадим новый Совет депутатов муниципального округа, в который войдут представители от каждой территории. Работа Совета депутатов станет более эффективной, так как введут должности на постоянной основе, работа будет оплачиваемой, — добавил свои аргументы заместитель главы Добровского района Игорь Мартынов.
— Район преобразуется в муниципальный округ с 1 апреля 2023 года. Выборы депутатов предлагается провести с применением мажоритарной системы. Выборы главы округа пройдут по действующему законодательству. После того, как будут сформированы органы власти, сформируют администрацию муниципалитета, в которой будет 13 отделов — по количеству существующих сельских поселений, находиться они будут по прежним адресам, — уточнил детали реформы управделами Измайловского района. Сергей Турбаевский.
Стоит отметить, что муниципальные округа существуют уже в 25 субъектах России. А само понятие «муниципальный округ» проявилось в 2019 году, когда оно было введено в федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления».
После обсуждения выступлений глав районов комитет по государственному устройству и местному самоуправлению большинством голосов рекомендовал сессии областного Совета принять законопроекты о преобразовании районов в муниципальные округа.
Если все пойдет по плану, к концу года в Воловском, Добровском, Измалковском и Становлянском районах будут созданы новые органы местного самоуправления, пройдут выборы депутатов райсоветов и глав районов. Кроме того, в Воловском, Измалковском и Становлянском районах придется переименовать деревни с одинаковыми названиями.