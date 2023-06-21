Происшествия
сегодня, 11:56
47-летняя ельчанка на кассе магазина вытащила из чужой сумки папку с 17 000 рублей
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Теперь 2 года и 7 месяцев она проведёт в колонии.
47-летняя жительница Ельца осуждена за кражу денег из сумочки пенсионерки. Преступление она совершила в магазине, когда стояла за 65-летней женщиной в очереди.
11 декабря прошлого года ранее неоднократно судимая женщина в очереди у кассы магазина увидела у 65-летней пенсионерки расстёгнутую сумку и незаметно вытащила из нее папку с 17000 рублей и банковской картой. Кражу записала камера наблюдения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в момент кражи женщина отбывала условное наказание за аналогичное преступление.
Суд назначил рецидивистке два года лишения свободы, а с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору женщина отправилась в колонию общего режима на два года и семь месяцев.
11 декабря прошлого года ранее неоднократно судимая женщина в очереди у кассы магазина увидела у 65-летней пенсионерки расстёгнутую сумку и незаметно вытащила из нее папку с 17000 рублей и банковской картой. Кражу записала камера наблюдения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в момент кражи женщина отбывала условное наказание за аналогичное преступление.
Суд назначил рецидивистке два года лишения свободы, а с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору женщина отправилась в колонию общего режима на два года и семь месяцев.
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