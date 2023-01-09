Происшествия

сегодня, 14:01

Кражу папки с 17 000 рублей записала камера видеонаблюдения

6 1165
#кража

Карманница обчистила пенсионерку у кассы в магазине.

В Ельце у 65-летней пенсионерки украли папку, в которой находились 17 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, кража произошла ещё 11 декабря, и её уже раскрыли.

Пенсионерка сообщила в полицию, что рядом с кассой в магазине из её сумки украли папку с деньгами. Оперативниками ОМВД России по Ельцу изучили записи камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую - неработающую и ранее судимую за кражу 46-летнюю ельчанку. Деньги она успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
6 1165
#кража

Комментарии (6)

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Фил

2 минуты назад
Лицо воровки зачем замыслили?
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нквд

9 минут назад
таких нельзя отпускать они паразиты общества
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Внушаемый

19 минут назад
С такими страшно рядм жить !
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Внушаемый

25 минут назад
Очень профессионально украдено ! Таких надо сажать надолго !
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111

сегодня, 14:12
Ей так легко удалось это сделать уверен что подобных эпизодов воровства на ее счету точно более 10 это уже профессионал и не боится в людных местах это делать
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