Кражу папки с 17 000 рублей записала камера видеонаблюдения

Карманница обчистила пенсионерку у кассы в магазине.

В Ельце у 65-летней пенсионерки украли папку, в которой находились 17 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, кража произошла ещё 11 декабря, и её уже раскрыли.



Пенсионерка сообщила в полицию, что рядом с кассой в магазине из её сумки украли папку с деньгами. Оперативниками ОМВД России по Ельцу изучили записи камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую - неработающую и ранее судимую за кражу 46-летнюю ельчанку. Деньги она успела потратить.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.