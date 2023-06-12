В «Металлурге» ставка на молодых, но лучшим сами футболисты признали 37-летнего Войделя

GOROD48 провел традиционный опрос среди всех игроков команды.

Лучшим игроком «Металлурга» в завершившемся сезоне сами футболисты назвали капитана команды Романа Войделя.

GOROD48 уже в 12-й раз провёл традиционный опрос игроков команды, в котором приняли участие все 24 футболиста, защищавшие цвета команды в минувшем сезоне, включая троих ушедших.

Войдель

Капитан команды, которому 16 июля исполнится 38 лет, на самом деле удивляет спортивным долголетием. Не случайно перед началом чемпионата у него были два предложения из ФНЛ! Роман провёл от «звонка до звонка» 32 матча, пропустив одну игру из-за дисквалификации и одну из-за болезни. У тренеров даже не возникало мысли хотя бы один раз его заменить! В осенней части сезона Войдель здорово смотрелся в «опорной» зоне, а весной в связи с кадровыми проблемами «Металлурга» перешёл на позицию центрального защитника.







13 (!) футболистов поставили его на первое место, по 4 человека – на второе и третье. Не упомянули капитана в своих анкетах только Максим Гайдуков и Владимир Филиппов, а также сам Роман Войдель – из скромности. Любопытно, что один из лидеров "сталеваров" последних лет в опросах среди партнёров по команде побеждает впервые.



Глебов

22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «Металлурга», забив 11 мячей (все – с игры). На его счету два «хет-трика» - осенью в домашней игре с «Квантом» из Обнинска (3:0) и весной в победном матче в Саратове над «Соколом», завоевавшим путёвку в первую лигу (3:1).







Григорьев

32-летний экс-футболист сборной России, взявший в «Металлурге» 10-й номер, сильно провёл весеннюю часть, в которой иногда переворачивал ход игр – как, например, в Долгопрудном против «Космоса»: вышел на замену, забил гол и заработал решающий пенальти, итог – 2:1.







Опыт и мастерство позволили ему занять 3-е место в опросе партнёров по каоманде, от остал от Глебова всего на 4 очка.

Как считали

Методика подсчёта все годы у нас одна: за первое место в анкете футболист получает 3 очка, за второе – 2, за третье – 1. В случае равенства очков выше окажется тот, у кого больше первых (следом – вторых) мест.

В опросе-2023 были и свои особенности. Так, победитель Роман Войдель решил никого не ставить на первое место, объяснив, что в команде которая заняла лишь 6-е место в своей группе никто не заслужил титул лучшего. А третий вратарь Павел Кораблин попросил поставить на 3-е место сразу двух своих коллег-голкиперов Александра Кобзева и Максима Матюшу, поскольку считает из равновеликими. Защитник Алексей Соловьёв, зимой перешедший в космтромской «Спартак», попросил отдельно отметить, что голосует только по первой части сезона, поскольку во второй игр «Металлурга» не видел.

В опросе также приняли участие покинувшие команду хавбек Владимир Филиппов (сейчас выступает в Медиалиге за «2DROTS») и Никита Голиков (без клуба).

Кто за кого голосовал?

Андрей АЛЕКСЕЕВ: 1. Войдель, 2. Григорьев, 3. Иванников.

Руслан АХВЛЕДИАНИ: 1. Елеев, 2. 2. Глебов, 3. Войдель.

Вениамин БАЯЗОВ: 1. Войдель, 2. Григорьев, 3. Глебов

Антон БЕЛОВ: 1. Войдель, 2. Алексеев, 3. Иванников.

Максим БОЛДЫРЕВ: 1. Войдель, 2. Григорьев, 3. Глебов.

Александр ВИКТОРОВ: 1. Войдель, 2. Глебов, 3. Елеев.

Роман ВОЙДЕЛЬ: 1. - 2. Смирных, 3. Иванников

Максим ГАЙДУКОВ: 1. Поярков, 2. Глебов, 3. Смирных.

Илья ГЛЕБОВ: 1. Смирных, 2. Войдель, 3. Кобзев.

Никита ГОЛИКОВ: 1. Войдель, 2. Соловьёв, 3. Григорьев.

Сергей ГОРБАТЕНКО: 1. Смирных, 2. Глебов, 3. Войдель.

Максим ГРИГОРЬЕВ: 1. Войдель, 2. Иванников, 3. Григорьев.

Михаил ЗАБОТКИН: 1. Глебов, 2. Войдель, 3. Поярков.

Николай ИВАННИКОВ: 1. Глебов, 2. Войдель, 3. Григорьев.

Максим ЕЛЕЕВ: 1. Григорьев, 2. Иванников, 3. Войдель.

Александр КОБЗЕВ: 1. Войдель, 2. Иванников, 3. Глебов.

Павел КОРАБЛИН: 1. Войдель, 2. Глебов, 3. Кобзев, Матюша

Дмитрий КУКИШЕВ: 1. Войдель, 2. Глебов, 3. Григорьев.

Максим МАТЮША: 1. Григорьев, 2. Глебов, 3. Войдель.

Денис ПОЯРКОВ: 1. Войдель, 2. Григорьев, 3. Глебов.

Максим САЗОНОВ: 1. Болдырев, 2. Войдель, 3. Григорьев.

Николай СМИРНЫХ: 1. Войдель, 2. Григорьев, 3. Глебов.

Алексей СОЛОВЬЁВ: 1. Войдель, 2. Соловьёв, 3. Елеев.

Владимир ФИЛИППОВ: 1. Гайдуков, 2. Белов, 3. Елеев.

Результаты:

1. Роман Войдель – 54 очка (13 первых мест, 4 – вторых, 4 – третьих).

2. Илья Глебов – 25 (2, 7, 5).

3. Максим Григорьев – 21 (2, 5, 5)

4. Николай Смирных – 9 (2, 1, 1)

5. Николай Иванников – 9 (0, 3, 3)

6. Максим Елеев – 6 (1, 0, 3).

7. Денис Поярков – 4 (1, 0, 1).

8. Алексей Соловьёв – 4 (0, 2, 0).

9-10. Максим Болдырев – 3 (1, 0, 0).

9-10. Максим Гайдуков – 3 (1, 0, 0).

11-12. Андрей Алексеев – 2 (0, 1, 0).

11-12. Антон Белов - 1 (0, 1, 0).

13. Александр Кобзев – 2 (0, 0, 2).

14. Максим Матюша – 1 (0, 0, 1).

Лауреаты прошлых лет:

2011/12 – Александр Кутьин.

2012/13 – Аркадий Акопян.

2013/14 – Денис Поярков.

2014/15 – Дмитрий Кортава.

2015/16 – Александр Кобзев.

2016/17 – Николай Иванников.

2017/18 – Руслан Ахвледиани.

2018/19 – Андрей Овчинников.

2019/20 – Андрей Овчинников.

2020/21 – Александр Кутьин.

2021/22 – Артур Арустамян.