Общество

42 минуты назад

Устранению порыва на водоводе мешало дерево

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#порыв трубы
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Устранению порыва на водоводе мешало дерево

Жители Сокола пожаловались на многодневную утечку воды из-под асфальта. Но устранить ее мешало дерево.

Рассказ о многодневной утечке воды на улице Баумана был опубликован в социальных сетях

Оказалось, что «РВК-Липецк» было готово к устранению порыва еще вчера, но аварийной бригаде мешало дерево, растущее на месте утечки. . Снести дерево без ведома «Зеленхоза».энергетики не могли Сегодня разрешение получено и водопровод диаметром 100 мм в районе дома № 317а по улице Баумана уже латают.
«До окончания ремонтных работ ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Баумана, 307а, 307, 313, 317, 319, 321, 317а, 327, 325, 329, 331, 329/1, 331/1, 333б, 333, 333а, 333/1, 333/2, 333/3 ,333/9, 333Г ст.1, 333в, 333/7, 333г, ,333/4, 333/8, 333/5, 333/6, 333/8а, 333/11, 333/14, 333/17, 333/19, 333/16, 333/15; частный сектор: ул. Цементников, ул. Баумана, пер. Баумана.

Ориентировочный срок восстановления водоснабжения 20:00», — сообщили GOROD48 в «РВК—Липецк».
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#порыв трубы
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Комментарии (1)

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Шизоэколог

31 минуту назад
Специально водовод повредили, чтобы дерево спилить.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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