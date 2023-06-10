Сергей Первушин: «Ходят слухи, что в буферную зону могут взять и с 6-го места»

Тренеры "Металлурга" и "Калуги" подвели итог игре на пресс-конференции.

Липецкий «Металлург» проиграл решающий матч сезона в гостях «Калуге» - 2:5 и не попал в заветную «пятёрку», которая в следующем году продолжит выступление в так называемой буферной второй лиге, откуда можно выйти в первый дивизион.

Напомним, что в этом году вторую лигу решили реформировать: разбив на буферный «дивизион А» и «дивизион Б», где будут выступать все остальные – по сути, уже третью лигу. По спортивному принципу «Металлург» вылетел именно туда.

- Результат для нас катастрофический, - признал после матча главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Результаты наших конкурентов тоже для нас неутешительные: всё сложилось так, что мы не попали в заветную «пятёрку». Но сейчас уже ходят слухи, что уже лучших и из 6-х команд будут собирать (имеется ввиду в буферную зону, прим.), потому что какие-то команды, из тех, что вышли откажутся. Конечно, мы немножко другого сегодня ждали. Начало вышло удручающим – быстро пропустили два гола. В первом тайме мы играли против ветра и никак не могли подстроиться под длинные передачи соперника. Мяч постоянно перелетел нам за головы, отсюда и угловой, и штрафной с фланга, после которых пропустили. На тренировках постоянно отрабатываем стандарты, в том числе и противодействие соперникам, но.… Эти два гола и предопределили результат. Во втором тайме пытались что-то сделать, некстати пришлось удаление. Но всё равно какая-то страсть была, какое-то желание было – забили гол в меньшинстве, ещё моментики были. Для нас этот сезон был непростым, поэтому и последняя игра выдалась такой же – непростой.

Очень расстроились. Даже ничья выводила бы нас в «пятерку», поскольку Курск сегодня проиграл в Долгопрудном. Будем ждать решения РФС, потому что по моей информации даже 6-е места могут зайти в буферную лигу.

- Когда вы готовились к матчу и увидели, что накануне «Калуга» проиграла в Брянске – 0:7, не возникло ли шапкозакидательских настроений, мол, уж этих то мы на одной ноге обыграем? А футболисты хозяев сегодня без задач на легких ногах выдали шоу.

- То, что на лёгких ногах – это точно. На «Калугу» ничего не давило в турнирном плане. Мотивация у ребят была отмазаться перед своими болельщиками за тот разгром и за безвыигрышную серию из 4-х матчей. По своему опыту знаю, что когда соперник много проигрывает, то встречаться с ним тяжелее. Ведь у каждого спортсмена есть самолюбие, это раз. Второе – предыдущего главного тренера я считаю очень хорошим специалистом, он всем всё давно доказал (Дмитрий Хомуха в 2013 году приводил юношескую сборную России U17 к победе в первенстве Европы, прим.). С этой командой мы вместе были на сборах в Крымске, я много смотрел их контрольных игр. Уход главного тренера «Калугу» не подкосил. Мы же русские люди – когда нам нечего терять, проявляем свои лучшие качества.

«Калуге» желаю успеха, красивый город. Стадион «Орбита», правда, немного не соответствует… Жалко, что играли на искусственном поле, для меня это всё-таки немного не футбол: пластмассовый газон, хотя он здесь хорошего качества, но всё равно футбол – это запах скошенной травы, это когда падаешь, не обдираешься и т.д. Хотя, возможно, это моё поколение привыкло к траве, нынешние юноши воспитаны на этих пластмассовых полях, для них наверное это удобно. Игра это только подтвердила – у вас молодая команда: тяжело поймать 11-го номера (Александра Егурнева, прим.), 7-го номера (автора «дубля» Николая Суханова, прим.), 10-го номера (Артура Карпова, прим). Убегали они от нас…

Последние игры, когда они многое решают, всегда даются непросто. Вот говорят – мол, у «Калуги» не было мотивации. Да была у неё мотивация! Мы все спортсмены, после счёта 0:7 каждый бы лез из кожи вон, чтобы реабилитироваться. Неприятные нас теперь ждут дни – неопределённости и ожидания. Сегодня приехали наши болельщики, гендиректор всё сделал, чтобы они прибыли в Калугу, по-своему мотивировал и футболистов, делал всё, чтобы мы чувствовали себя вольготно. Но мы не порадовали болельщиков. Значит, в следующем сезоне будем делать всё, чтобы их радовать.

Исполняющий обязанности главного тренера «Калуги» Евгений Лосев был краток.

- У нас хорошие футболисты, уровень которых позволяет показывать хорошую и цельную игру. Сегодняшний матч это и показал. Нами двигали два фактора: самолюбие ребят, которое было сильно уязвлено после разгрома в Брянске. И второе – то, что над нами не довлел результат. Ребята смогли раскрепоститься и показать свои лучшие качества.

В дивизионе «А» команды будут разбиты на две группы. В группу «Gold» пока проходят «Велес» (Москва), «Уфа», «Краснодар-2», «Волга» (Ульяновск), «Чайка» (Песчанокопское), ФК «Муром», «Динамо» (Брянск), «Иртыш» (Омск), «Ротор» (Волгоград), «Спартак» (Кострома). В группу «Silver» вышли «Родина-2» (Москва), «Амкар» (Пермь), «Форте» (Таганрог), «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), ФК «Челябинск», «Кубань-Холдинг» (станица Павловская, Краснодарский край), «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск), ФК «Новосибирск».