Происшествия
сегодня, 14:34
«Липецкому душителю» предъявлено обвинение еще в двух изнасилованиях и убийствах
4 2504
Одной из убитых было 18 лет.
60-летнему Анатолию Седых, который с 2010 года отбывает пожизненное заключение за изнасилования и убийства 12 женщин, предъявлено обвинение еще в двух преступлениях. Соответствующие уголовные дела направлены в суд областным управлением Следственного комитета (п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием), двух эпизодах ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
По данным следствия, с декабря 1999 года до 12 января 2000 года Анатолий Седых, занимавшийся частным извозом, привез 18-летнюю пассажирку в лесополосу на территории Грязинского района, где изнасиловал ее и задушил. Вещи девушки он забрал с собой.
Аналогичным образом 6 ноября 2002 года он расправился с другой своей жертвой, изнасиловав и убив ее подобным способом. Ее тело спустя два дня было найдено на территории Фащёвского лесничества.
Напомним, в 2010 году Анатолий Седых приговором Липецкого областного суда был признан виновным в убийствах 12 женщин, сопряженных с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, а также похищением вещей погибших, и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Однако, у следствия были основания полагать, что жертв «липецкого маньяка» больше. Собранных тогда доказательств оказалось недостаточным для установления его причастности к другим эпизодам особо тяжких преступлений.
«Кропотливая работа специально созданной в региональном СК России аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет позволила получить доказательства, уличающие Седых еще в двух убийствах женщин. Предварительное следствие по приостановленному уголовному делу было возобновлено.
Установить факт совершения преступления обвиняемым позволили обнаруженные и зафиксированные в ходе осмотра мест происшествия биологические следы преступника. При проведении судебной молекулярно – генетической экспертизы колготок одной из убитых женщин, выделены биологические следы, генетический профиль которых совпал с находившимся в базе. А вещи второй женщины, были обнаружены у сожительницы Седых, которая сообщила о них как о подарках», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
Преступления были раскрыты при содействии уголовного розыска областного управления МВД.
Анатолий Седых вину в этих преступлениях не признал, однако его доводы опровергнуты собранными следователем регионального СК России доказательствами.
По данным следствия, с декабря 1999 года до 12 января 2000 года Анатолий Седых, занимавшийся частным извозом, привез 18-летнюю пассажирку в лесополосу на территории Грязинского района, где изнасиловал ее и задушил. Вещи девушки он забрал с собой.
Аналогичным образом 6 ноября 2002 года он расправился с другой своей жертвой, изнасиловав и убив ее подобным способом. Ее тело спустя два дня было найдено на территории Фащёвского лесничества.
Напомним, в 2010 году Анатолий Седых приговором Липецкого областного суда был признан виновным в убийствах 12 женщин, сопряженных с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, а также похищением вещей погибших, и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Однако, у следствия были основания полагать, что жертв «липецкого маньяка» больше. Собранных тогда доказательств оказалось недостаточным для установления его причастности к другим эпизодам особо тяжких преступлений.
«Кропотливая работа специально созданной в региональном СК России аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет позволила получить доказательства, уличающие Седых еще в двух убийствах женщин. Предварительное следствие по приостановленному уголовному делу было возобновлено.
Установить факт совершения преступления обвиняемым позволили обнаруженные и зафиксированные в ходе осмотра мест происшествия биологические следы преступника. При проведении судебной молекулярно – генетической экспертизы колготок одной из убитых женщин, выделены биологические следы, генетический профиль которых совпал с находившимся в базе. А вещи второй женщины, были обнаружены у сожительницы Седых, которая сообщила о них как о подарках», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
Преступления были раскрыты при содействии уголовного розыска областного управления МВД.
Анатолий Седых вину в этих преступлениях не признал, однако его доводы опровергнуты собранными следователем регионального СК России доказательствами.
4 2504
Не убий
Арт
Вишенка
да уж