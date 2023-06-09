Общество

сегодня, 08:37

На Центральном пляже заметили оленёнка

6 1039
#дикие животные
4
На Центральном пляже Липецка горожане заметили олененка, видео с животным опубликовано в сосетях.

Напомним, что в последние годы дикие животные часто забредают в Липецк. Горожане видели лис, заходили в город и косули, например этой зимой такое животное оказалось на территории детского сада №1 - в самом центре Липецка.
6 1039
#дикие животные
4

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Якут

1 минуту назад
Зоопарковский олень однако.
ответить

?

2 минуты назад
Олененок, позагорать пришел.
ответить

Это

17 минут назад
Ссёлковский олень.
ответить

19 минут назад
Беги оленёночек, беги, пока двуногие в клетку метр на метр тебя не посадили за паёк .
ответить

Оля

35 минут назад
Олени и на мотоциклах гоняют по городу на большой скорости и ни кому нет дела. Рев стоит и днем и ночью. Им бы номера на перед надо вешать, и по камерам на скорость их ловить.
ответить

я

49 минут назад
по всему Липецку олени встречаются.... особенно на самокатах
ответить
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу пройдёт 11 июня 2023 года
#мотокросс
Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу пройдёт 11 июня 2023 года

15 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: выставка пионов, уставшие слесари и в каких детских садах ещё остались места
#Сегодня в Липецке
5
Сегодня в Липецке: выставка пионов, уставшие слесари и в каких детских садах ещё остались места

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание
#вечЁрка #авария #минирование
2
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание

вчера, 20:23

Общество
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
#отключения
1
В частном секторе Дикого отключат холодную воду

вчера, 18:03

Общество
Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания
#розничная торговля
50
Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

вчера, 17:51

Общество
За полулитровую бутылку спиртного пенсионер из Усмани заплатит 15 000 рублей
#торговля #алкоголь
8
За полулитровую бутылку спиртного пенсионер из Усмани заплатит 15 000 рублей

вчера, 15:42

Общество