Общество
сегодня, 08:37
На Центральном пляже заметили оленёнка
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На Центральном пляже Липецка горожане заметили олененка, видео с животным опубликовано в сосетях.
Напомним, что в последние годы дикие животные часто забредают в Липецк. Горожане видели лис, заходили в город и косули, например этой зимой такое животное оказалось на территории детского сада №1 - в самом центре Липецка.
Напомним, что в последние годы дикие животные часто забредают в Липецк. Горожане видели лис, заходили в город и косули, например этой зимой такое животное оказалось на территории детского сада №1 - в самом центре Липецка.
6 1039
Якут
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Это
…
Оля
я