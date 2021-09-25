По Липецку разгуливала лиса

Красную лисицу заметили в микрорайоне «Елецкий».

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Вчера вечером жители «Елецкого» заметили в жилом микрорайоне лису. Дикое животное сразу стало звездой Instagram. Как рассказала GOROD48 автор видеоролика, запись была сделана 24 сентября в 23:30 рядом с автопарковкой на улице Артёмова.



Лиса вела себя не агрессивно. И совсем не смущалась ни людей, ни автомобилей.



Напомним, ранее лис замечали в Нижнем и Верхнем парках. Как говорят зоологи, встретить лису в городе в последнее время не удивительно. Во-первых, это связано с растущей популяцией красной лисицы. Во-вторых, лиса могла искать пропитание и из-за голода выйти к людям. Но очевидцам не стоит близко подходить к лисе. Лисы могут быть переносчиками бешенства.