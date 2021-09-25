Общество

42 минуты назад

По Липецку разгуливала лиса

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#животные
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Красную лисицу заметили в микрорайоне «Елецкий».

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Вчера вечером жители «Елецкого» заметили в жилом микрорайоне лису. Дикое животное сразу стало звездой Instagram. Как рассказала GOROD48 автор видеоролика, запись была сделана 24 сентября в 23:30 рядом с автопарковкой на улице Артёмова. 

Лиса вела себя не агрессивно. И совсем не смущалась ни людей, ни автомобилей.

Напомним, ранее лис замечали в Нижнем и Верхнем парках. Как говорят зоологи, встретить лису в городе в последнее время не удивительно. Во-первых, это связано с растущей популяцией красной лисицы. Во-вторых, лиса могла искать пропитание и из-за голода выйти к людям. Но очевидцам не стоит близко подходить к лисе. Лисы могут быть переносчиками бешенства.
3 455
#животные
1

Комментарии (3)

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25 минут назад
Всего,бешеная!
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ded

27 минут назад
Сыр выпал – с ним была плутовка такова. :)
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Контрас

31 минуту назад
Конкретно такие-да запросто. Здоровые животные не то что в городе, в поле за городом, встретившись с человеком, отбегают подальше, даже если тот не проявляет агрессии.
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