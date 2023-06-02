сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: новый главврач, человек-паук и горящая усадьба
Сегодня, 2 июня, стало известно, что назначен новый главврач больницы «Липецк-Мед», полицейские рассказали, чем закончилась история дебоширом на проспекта Победы, и в Чаплыгинском районе горела усадьба Буниных-Кропоткиных.
О новом главвраче известно только лишь, что он «окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело», а также клиническую ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология». Имеет опыт организационной работы».
Предшественница Валерия Лихачева, Юлия Агапкина назначена заместителем главного врача Липецкой городской детской больницы. Стоит добавить, что 15 июня на базе родильного отделения «Липецк-Мед» заработает центр реабилитации ветеранов СВО. А в роддоме сегодня состоялась последняя выписка.
Комментаторы также обратили внимание на молодость нового главврача. И начали строить версии о его назначении.
— Ужас! Дожили, скоро после детского сада будут руководителями назначать. У этого главврача хоть одна запись в трудовой имеется? — поинтересовалась Наталья.
— Наталья, Вы не правы. Сейчас уже при зачатии должности определяют. — ответил ей Ну нет.
— Да задолбали, образование профильное, имеет опыт руководящий, молод, горяч. Хуже в этой отрасли, конечно, может быть, но это уже не оригинально. Дайте шанс, — предложил Матвей.
СК закончил расследование уголовного дела бывшего главы Лебедянского района Романа Панфилова. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и взятку. По данным следствия, на основании подписанных Романом Панфиловым фиктивных актов о работах выполненных по муниципальным контрактам, АО «Свой Дом» получило из бюджета района 44,4 миллиона рублей. В благодарность АО «Свой Дом» оплатило геодезические, кадастровые и иные работы при строительстве дома главы района. Эти услуги стали частью оговоренной взятки в четыре миллиона рублей. Экс-глава вину не признает.
Полицейские сегодня рассказали, чем закончилось шоу с участием человека-паука, который лазал по дому № 128 на проспекте Победы.
Героем дня оказался 29-летний гражданин Украины. Он живет в этом же доме с подругой, гражданкой Молдовы, и двумя её дочерями.
Украинца отправили в больницу. А в отношении его 27-летней подруги составлен административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Детей отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Короче, закончилось все совсем не смешно.
— Минута славы! Понравился финал, чтоб другим неповадно было! — заметил МарИв.
В селе Урусово Чаплыгинского района сегодня загорелось заброшенное здание бывшей усадьбы Буниных-Кропоткиных.
Когда-то дом принадлежал семье Буниных, а позже был продан Кропоткиным. Здесь не раз гостил у деда революционер, теоретик анархизма, князь Петр Кропоткин. Рядом со зданием находится могила первой русской поэтессы Анны Буниной, которую называли русской Сафо. Писатель Иван Бунин говорил, что, скорее всего, Анна Бунина является его родственницей.
До 2018 года в усадьбе размещалась школа. Справедливости ради надо добавить, что здание не является памятником культурного наследия, несмотря на то, что построено в конце XVIII века. В пожаре никто не пострадал, выгорело 80 квадратных метров здания.
— Думаю, кто-то присмотрел участок, — предположил комментатор.
А помните, как расселяли дом № 2 по Осеннему проезду? Посмотрите, во что превратилось здание.
Дом выпотрошили мародеры, они вынесли двери, окна, батареи, сантехнику, унитазы. Отломали даже балконы!
Мэрия пообещала оградить остатки дома сигнальной лентой. Снести его пока не могут, из-за судебной тяжбы.
В микрорайоне «Европейский», похоже, появилась банда малолетних хулиганов. Они разбили уже три автомобиля. Владельцы поврежденных машин, говорят что подростки сбрасывают с общих балконов строительный мусор.
— Это европейские ценности! В Европе чуть что, так машины ломают и жгут. Может подростки не согласны с политикой озеленения города?! — предположил Безумный политолог.
— Скажите спасибо, что лом не скинули. У нас такое было, пришлось просить из жэка сварщика обрезать лом. Так как он прошил машину насквозь и часть осталась в салоне. Водитель, не заметив, стал трогаться, а та часть лома, которая в салоне осталась, не дала, только тогда и заметил, — рассказал необычную историю читатель, подписавшийся И такое бывает.
Обратите внимание, в выходные на время забегов V Липецкого полумарафона будет ограничено движение в окрестностях реки Воронеж. 3 июня в 21:00 и до 16:30 следующего дня на объездной дороге Петровского моста (от улицы Карла Маркса, 31 до улицы Маяковского) и улице Карла Маркса (от улицы Карла Маркса, 27 до улицы Карла Маркса, 30).
4 июня с половины шестого утра и до часа дня ограничение вводится по маршруту полумарафона: объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги до улицы Неделина, 4) — участок дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина — улица 50 лет НЛМК (от улицы 50 лет НЛМК, 31а до улицы Механизаторов).
На субботу синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы при +26 градусах. Самое время сходить на пляж. Но имейте ввиду, официально для купания открыт только Сокольский пляж. На Центральном и в районе Тракторного — грязная вода, а Новолипецкий до сих пор благоустраивают.
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