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67
23 минуты назад

В районе Сокола – большое отключение холодной воды

Более, чем в двух десятках районов 21 июня давление холодной воды при подаче будет снижено.

Ремонтные работы на сетях 21 июня по адресу улица Карбышева, 95, станут причиной перебоев с холодной водой для жителей Сокола, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 подачу холодной воды приостановят на улицах Клары Цеткин, Энгельса, Римского-Корсакова, Ковалева, Дружбы, Франко, Курако, Челюскинцев, 40 лет Октября, Кутузова, Ушинского, Газина, Аксакова, Смыслова, Брюллова, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Тамбовской, Шоссейной, Бородинской, на площадях Заводской, Константиновой, Горскова, в переулке Больничном, на участке Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром), на объектах МУП «Липецктеплосеть».

С неудобствами столкнутся также жители частного сектора улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного.

Работы продлятся до их завершения.

Во время производства работ возможно снижение давления холодной воды в районах: микрорайоны №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, Университетском, Елецком, Взлетном, Звездном, Опытной Станции, 10-й Шахты, Карьера, Нефтебазы, Центра, на проездах Поперечном, Универсальном, на объектах МУП «Липецктеплосеть», АО «РИР Энерго».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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