Общество

50 минут назад

«У них игра такая, кирпичи кидать»: в «Европейском» подростки разбили несколько автомобилей

5 849
#автомобиль #кирпичи
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«У них игра такая, кирпичи кидать»: в «Европейском» подростки разбили несколько автомобилей

В районе «Европейский» подростки сбрасывают строительный мусор с общих балконов на припаркованные автомобили. Известно о нескольких поврежденных машинах.

1 июня владелец «Митсубиси Лансер», припаркованного рядом с домом № 6 по улице Свиридова, обнаружил, что у машины разбито заднее стекло. Рядом с автомобилем валялись кирпичи и доска.

Алексей, владелец автомобиля, рассказал GOROD48, что он не единственный пострадавший: 31 мая у того же дома № 6 пострадал «Хёндай Солярис».

Судя по обсуждениям в общедомовом чате, владелец «Хёндая» нашел хулиганов, что называется, по горячим следам. Оказалось на машину сбросили строительный мусор подростки, с их родителями уже ведутся переговоры о компенсации за повреждение автомобиля.

А жена Алексея на днях увидела падающий кирпич, который слегка повредил еще один автомобиль. Когда женщина подняла голову, заметила подростков.

— Игра у них такая, скидывать строительный мусор с общих балконов! — возмущается Алексей.

Игрой подростков уже заинтересовались полицейские. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области нам сообщили о том, что отдел полиции № 7 проверят обстоятельства, при которых был поврежден «Митсубиси Лансер».
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#автомобиль #кирпичи
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Комментарии (5)

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Житель

10 минут назад
И на европейском не растёт сельдерей....
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Koммунист

16 минут назад
Будущие пионеры
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И такое бывает.

25 минут назад
Скажите спасибо что лом не скинули. У нас такое было, пришлось просить из ЖЕКа сварщика обрезать лом. Так как он прошил машину на сквозь и часть осталась в салоне. Водитель не заметив стал трогается а та часть лома которая в солоне осталась не дала, только тогда и заметил.
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Вопрос

26 минут назад
Откуда там мусор строительный? Штраф с родителей,активных до строительного мусора- на уборку его же. Каникулы начались(((
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Медведь

28 минут назад
Колонии для несовершеннолетних никто не отменял.
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