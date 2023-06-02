«У них игра такая, кирпичи кидать»: в «Европейском» подростки разбили несколько автомобилей

В районе «Европейский» подростки сбрасывают строительный мусор с общих балконов на припаркованные автомобили. Известно о нескольких поврежденных машинах.

1 июня владелец «Митсубиси Лансер», припаркованного рядом с домом № 6 по улице Свиридова, обнаружил, что у машины разбито заднее стекло. Рядом с автомобилем валялись кирпичи и доска.



Алексей, владелец автомобиля, рассказал GOROD48, что он не единственный пострадавший: 31 мая у того же дома № 6 пострадал «Хёндай Солярис».



Судя по обсуждениям в общедомовом чате, владелец «Хёндая» нашел хулиганов, что называется, по горячим следам. Оказалось на машину сбросили строительный мусор подростки, с их родителями уже ведутся переговоры о компенсации за повреждение автомобиля.



А жена Алексея на днях увидела падающий кирпич, который слегка повредил еще один автомобиль. Когда женщина подняла голову, заметила подростков.



— Игра у них такая, скидывать строительный мусор с общих балконов! — возмущается Алексей.



Игрой подростков уже заинтересовались полицейские. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области нам сообщили о том, что отдел полиции № 7 проверят обстоятельства, при которых был поврежден «Митсубиси Лансер».