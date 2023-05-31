Общество

сегодня, 16:00

Завтра в Липецке откроют для купания один пляж

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#пляж #река #купание
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Завтра в Липецке откроют для купания один пляж

Пробы воды из реки у остальных не соответствуют нормам.

Исследование повторных проб воды реки Воронеж у липецких пляжей позволит открыть для купания только один из них — Сокольский.





— Сокольский пляж — единственный, где пробы воды соответствуют нормам, на Центральном и пляже ЛТЗ — не соответствуют, — рассказала сегодня, накануне официального открытия пляжного сезона, заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.

Исследование первых проб, напомним, дало прямо противоположные результаты. Поэтому Людмила Кулакова надеется, что пробы, которые возьмут в первой декаде июня, все-таки позволят разрешить купание и на остальных пляжах.

На подготовку и содержание липецких пляжей в этом году будет потрачено полтора миллиона рублей. На эти деньги на пляжах покрасили лавочки, раздевалки, урны, фонтанчики. Обследовали дно, установили лягушатники и буйки. И теперь будут следить за чистотой.









А пляж в районе Новолипецка до сих пор благоустраивают. Его, возможно, откроют только в середине июля, сказала Людмила Кулакова.
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#пляж #река #купание
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Комментарии (6)

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Таксист

19 минут назад
Неделю назад наоборот писали везде соответствует нормам, кроме сокольского
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valerafromsplus

55 минут назад
Игорь Слесарюк, да я сейчас по картам посмотрел. Только на машине или в Сокола превратиться.))
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да уж

сегодня, 16:15
Игорь Слесарюк, площадь заводская и пешком через автостанцию
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Зимний рыбак

сегодня, 16:08
И всё таки на центральном пляже вода теплее, Сокол и Ниженка подогревают
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Игорь Слесарюк

сегодня, 16:07
А как добраться до Сокольского пляжа? какая остановка?!!!!!!!
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ё

сегодня, 16:07
А как обихаживали пляжную территорию и финансировали работы по благоустройству! Опять траты были впустую.
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