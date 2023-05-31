Общество
сегодня, 16:00
Завтра в Липецке откроют для купания один пляж
Пробы воды из реки у остальных не соответствуют нормам.
Исследование повторных проб воды реки Воронеж у липецких пляжей позволит открыть для купания только один из них — Сокольский.
— Сокольский пляж — единственный, где пробы воды соответствуют нормам, на Центральном и пляже ЛТЗ — не соответствуют, — рассказала сегодня, накануне официального открытия пляжного сезона, заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.
Исследование первых проб, напомним, дало прямо противоположные результаты. Поэтому Людмила Кулакова надеется, что пробы, которые возьмут в первой декаде июня, все-таки позволят разрешить купание и на остальных пляжах.
На подготовку и содержание липецких пляжей в этом году будет потрачено полтора миллиона рублей. На эти деньги на пляжах покрасили лавочки, раздевалки, урны, фонтанчики. Обследовали дно, установили лягушатники и буйки. И теперь будут следить за чистотой.
А пляж в районе Новолипецка до сих пор благоустраивают. Его, возможно, откроют только в середине июля, сказала Людмила Кулакова.
— Сокольский пляж — единственный, где пробы воды соответствуют нормам, на Центральном и пляже ЛТЗ — не соответствуют, — рассказала сегодня, накануне официального открытия пляжного сезона, заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.
Исследование первых проб, напомним, дало прямо противоположные результаты. Поэтому Людмила Кулакова надеется, что пробы, которые возьмут в первой декаде июня, все-таки позволят разрешить купание и на остальных пляжах.
На подготовку и содержание липецких пляжей в этом году будет потрачено полтора миллиона рублей. На эти деньги на пляжах покрасили лавочки, раздевалки, урны, фонтанчики. Обследовали дно, установили лягушатники и буйки. И теперь будут следить за чистотой.
А пляж в районе Новолипецка до сих пор благоустраивают. Его, возможно, откроют только в середине июля, сказала Людмила Кулакова.
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