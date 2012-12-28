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Погода в Липецке
198
55 минут назад
1

В Липецкой области дожди, грозы и до +28

Начало новой недели в регионе будет влажным и жарким.

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизится фронтальный раздел с запада, давление начнет падать, пройдут кратковременные грозовые дожди.

Среднесуточные температуры составят 19-21 градус тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +23 до +28.

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 4 градуса тепла.
Погода
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Комментарии (1)

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ВИТА
19 минут назад
Сегодня самый длинный день и короткая ночь и всё солнце повернет на зиму, ночи опять будут увеличиваться, а световой день сокращаться.
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